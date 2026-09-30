El histórico portero mexicano aprovechó sus vacaciones por España para visitar al Leganés

Guillermo Ochoa sigue con su gira por España tras poner punto final a su trayectoria profesional tras la Copa del Mundo de 2026. Pese a ya haber colgado los guantes, el mexicano no se aleja del futbol pues, este martes decidió visitar las instalaciones del Leganes, en Madrid, donde fue recibido por integrantes del club.

La presencia del exarquero en el Estadio Municipal de Butarque generó comentarios en redes sociales debido a su pasado en el futbol español y a la posibilidad de que pudiera estar relacionado con alguna actividad deportiva del conjunto pepinero. Sin embargo, el Leganés aclaró que la visita de Ochoa tuvo como objetivo reconocer su trayectoria y no estuvo relacionada con un posible regreso a las canchas.

El Leganés aclara la visita de Ochoa

La aparición de Guillermo Ochoa en Butarque provocó especulaciones entre aficionados acerca de una posible incorporación al Leganés, ya fuera como futbolista o como integrante del cuerpo técnico. No obstante, el propio club se encargó de aclarar el motivo de su presencia.

Guillermo Ochoa, en su último partido con la Selección Mexicana | MEXSPORT

A través de sus redes sociales, el conjunto español publicó una fotografía del exguardameta junto al escudo de la institución y acompañó la imagen con el mensaje: "¡Un placer recibirte, Ochoa!".

La publicación dejó en claro que se trató de una visita de cortesía y de un encuentro institucional para reconocer la trayectoria internacional del mexicano. Por ello, la presencia de Ochoa en las instalaciones del equipo no representó un anuncio relacionado con su regreso al futbol profesional.

El futuro de Ochoa

Tras el final de su carrera como futbolista, Ochoa comenzó una nueva etapa alejado de la competencia profesional. Durante los primeros meses de su retiro ha aprovechado para viajar y visitar distintos países, entre ellos España, donde recientemente acudió a distintos eventos y, ahora, asistió a las instalaciones del Leganés.

Después de su retiro, el exarquero también ha comenzado a desarrollar proyectos vinculados con el deporte y la formación de nuevas generaciones. Entre sus iniciativas se encuentra el desarrollo de un pasaporte deportivo digital, una plataforma tecnológica enfocada en registrar a jóvenes talentos, árbitros y entrenadores de México y Centroamérica.

Además, Ochoa contempla desarrollar alianzas institucionales y participar en charlas y proyectos relacionados con innovación y liderazgo. Estas iniciativas contemplan colaboraciones con la FIFA y el Club América, institución en la que comenzó su trayectoria profesional.