El ex futbolista aseguró que el histórico guardameta ganaba más de cinco millones al mes

El futbol mexicano maneja cifras que en muchas ocasiones resultan difíciles de dimensionar y Mario “Mono” Osuna dio una idea de los grandes salarios que llegó a conocer durante su carrera. El exfutbolista no sólo reveló cuánto llegó a ganar él, sino que también destapó el sueldo que tenía Guillermo Ochoa durante su segunda etapa con América.

¿Qué dijo el Mono Osuna?

Osuna, quien actualmente participa en el reality show de TV Azteca La Granja VIP, habló sobre su trayectoria futbolística durante una charla con Fernando Lozada. En ella, recordó cuál fue el mejor salario que recibió como profesional y comparó sus ingresos con los de algunos de sus compañeros.

El exjugador explicó que su mejor sueldo llegó durante su etapa con Monarcas Morelia, donde percibía alrededor de 750 mil pesos mensuales. Sin embargo, aseguró que uno de los delanteros del conjunto michoacano recibía una cantidad considerablemente mayor, cercana a los dos millones y medio de pesos al mes.

Mario 'Mono' Osuna en América | IMAGO7

¿Cuánto ganaba Guillermo Ochoa en América?

La cifra que más llamó la atención llegó cuando Osuna habló de su paso por América. De acuerdo con el exmediocampista, Guillermo Ochoa era el futbolista con el salario más alto dentro del vestidor azulcrema y habría percibido aproximadamente seis millones de pesos mensuales.

Cuando yo gané más fue en Monarcas, gané 750 (mil) al mes, pero el goleador del equipo ganaba como dos millones y medio. Cuando estaba en el América, el que más ganaba era Memo (Ochoa): como seis millones de pesos”, aseguró Osuna durante la conversación.

Guillermo Ochoa en América | IMAGO7

Ochoa regresó al América en 2019, después de su paso por el futbol europeo con el Standard de Lieja. El guardameta volvió a México tras disputar el Mundial de Rusia 2018 y rápidamente se convirtió nuevamente en una de las principales figuras de las Águilas.

Por su parte, Osuna tuvo una carrera que comenzó con Dorados de Sinaloa y posteriormente pasó por Querétaro y Monarcas Morelia. También formó parte de Mazatlán tras la transformación de la franquicia michoacana y en 2021 llegó al América, donde coincidió con Ochoa.

Las declaraciones del exfutbolista ponen sobre la mesa las elevadas cantidades que pueden manejar los clubes de la Liga MX para contratar o retener a jugadores de jerarquía, especialmente cuando se trata de figuras con experiencia internacional como Ochoa.