La leyenda del boxeo mexicano no ocultó su molestia ante la ocurrencia de Pikín

Julio César Chávez volvió a convertirse en protagonista de un momento viral, aunque esta vez no fue dentro de un ring. La leyenda del boxeo mexicano fue víctima de una pesada broma de Pikín, integrante del popular dúo de payasos e influencers Chilin y Pikín, durante un encuentro en el que también estuvieron presentes el cantante Julión Álvarez y el gobernador de San Luis Potosí, Ricardo Gallardo Cardona.

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Todo transcurría con normalidad mientras Chávez conversaba con Julión Álvarez y el mandatario estatal, hasta que Pikín decidió poner a prueba la paciencia del histórico excampeón mundial. El influencer apareció detrás del cantante y le dio un empujón que provocó que algunos documentos terminaran en el suelo.

Julión Álvarez intentó recoger los papeles, mientras Julio César Chávez mostró inmediatamente un gesto de molestia ante la situación. La seriedad del expugilista contrastó con la sorpresa de Gallardo Cardona, quien también presenció la peculiar escena.

¿Cómo reaccionó Julio César Chávez a la broma?

La situación tomó otro rumbo cuando Pikín sacó un plumón y comenzó a simular que estaba firmando un autógrafo para Julión Álvarez. El cantante no pudo contener la risa ante la ocurrencia del influencer, quien posteriormente decidió repetir la misma dinámica con Julio César Chávez.

Sin embargo, la respuesta del 'Gran Campeón Mexicano' fue completamente diferente. Chávez reaccionó de inmediato y, visiblemente molesto, le lanzó los papeles a Pikín antes de que el influencer revelara que todo se trataba de una broma y señalara hacia la cámara que estaba grabando el momento.

CAPTURA DE PANTALLA

Una vez que entendió lo ocurrido, Julio César Chávez cambió su actitud y pasó del enojo a tomarse la situación con mayor humor. Incluso realizó algunos movimientos como si estuviera a punto de enfrentarse en un combate con Pikín, recordando la personalidad que lo convirtió en uno de los boxeadores más reconocidos de México.

Al final, la leyenda del boxeo terminó relajándose y dejó escapar una ligera sonrisa. El momento rápidamente comenzó a circular en redes sociales, donde la reacción inicial de Chávez fue uno de los principales elementos que llamó la atención de los usuarios.