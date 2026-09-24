Comentarista de TUDN revienta a colega por 'campañita' contra portero del Morelia

El Ruso Zamogilny lanzó fuerte comentario a miembro de FOX

Se prendió el cerro, dirían muchos, luego de que la discusión por el ascenso y descenso del futbol mexicano llegara, este 21 de septiembre, al Senado de la República en busca de que vuelva la justicia futbolística en la Liga MX.

Luego de todas la opiniones expuestas en la mesa gubernamental, entre jugadores, exjugadores y periodistas, no terminaron por caer del todo bien las palabras y sobre todo la presencia del portero de Atlético Morelia Roberto Galán.

Roberto Galán en un partido amistoso de Atlético Morelia | INSTAGRAM: @robertogalaan1

¿Cuál fue el comentario de Félix Fernández?

Y uno de los que se expresaron sobre la presencia del arquero español fue el exjugador, y ahora analista en FOX, Félix Fernández quien salió en redes sociales para mostrar su malestar ante un portero que no ha jugado en la Liga de Expansión MX.

"El "Nepobaby" que no juega, nunca ha jugado y llegó para auto asumirse como representante de todo un gremio ante el Senado, en sus primeros 15 minutos de fama", destacó el comentarista, en X, resaltando una nota periodística de un medio mexicano.

Félix Fernández en el Estadio Ciudad de los Deportes | MEXSPORT

Ruso Zamogilny respondió

Esta exposición no tardó en ser respondida por su colega, de TUDN, Damián "Ruso" Zamogilny quien simplemente resaltó su extrañeza sobre lo posteado por Félix Fernández destacando que nunca lo había visto hablar de esa manera.

"Tengo muchos años de conocerte, Félix. Tal vez más de 10 como colega y compañero…", fueron las primeras palabras plasmadas por el exdefensor argentino horas después desde su perfil de X.

Ruso Zamogilny en un estadio de la Liga MX | IMAGO7

El analista continúo con su comentario: "Nunca había visto que hablaras mal de un portero, siempre defendiste a tu gremio ante cualquier crítica, sean mexicanos o extranjeros."