Federer cambió la raqueta por el balón y sorprendió a Thierry Henry al completar un vistoso reto de futbol

Thierry Henry y Roger Federer protagonizaron un divertido encuentro que rápidamente llamó la atención de los aficionados al deporte. El exfutbolista francés retó al legendario tenista suizo a realizar una vistosa maniobra con un balón y la reacción de ambos terminó por convertirse en uno de los momentos más llamativos de la jornada.

En un video compartido por On Football, Henry aparece explicándole a Federer cómo debía ejecutar el movimiento. El exdelantero le pidió llevar el balón hacia atrás con el pie derecho para después golpearlo, levantarlo y comenzar a dominarlo, un desafío que el ganador de 20 torneos de Grand Slam aceptó de inmediato.

Roger Federer en el Salón de la Fama del Tenis | AP

Federer sorprende a Henry con su habilidad con el balón

El primer intento de Federer no salió como esperaba, pero el suizo decidió probar nuevamente. En su segunda oportunidad consiguió levantar correctamente el balón y completar la maniobra, provocando la celebración de Henry, quien inmediatamente se acercó para felicitarlo.

La facilidad con la que Federer entendió el movimiento sorprendió al histórico delantero del Arsenal. "Este tipo... le muestras una cosa, la procesa en su computadora y después la hace", declaró Henry después de ver cómo el extenista logró ejecutar el truco tras apenas un intento fallido.

El momento terminó con un abrazo y una celebración entre ambas leyendas. Federer dejó momentáneamente de lado la raqueta para demostrar sus capacidades con el balón, mientras Henry se convirtió por algunos segundos en su entrenador particular de futbol.

Ambos se unen en el proyecto de On Football

El encuentro entre Henry y Federer forma parte de la nueva incursión de On dentro del futbol. La marca suiza ha comenzado a reforzar su presencia en este deporte y cuenta con el exdelantero francés como director de futbol dentro de su proyecto.

Federer también mantiene una estrecha relación con On y se ha convertido en una de las principales figuras vinculadas con la compañía. Su aparición junto a Henry permitió reunir a dos referentes históricos de distintas disciplinas deportivas dentro de esta nueva estrategia.

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