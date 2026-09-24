Chicharito se postula para ser el fan número uno de Luis Miguel para el Tour 2027

El experimentado delantero mexicano compartió un divertido video en redes sociales donde presentó su 'currículum' y aprobó un test sobre el cantante para buscar ser reconocido como su seguidor principal

Rumbo a lo que será la próxima gira internacional de Luis Miguel, la competencia por demostrar quién es su seguidor más fiel ha sumado a un participante de lujo. Javier 'Chicharito' Hernández recurrió a sus plataformas digitales para publicar un material audiovisual en el que expone los motivos por los cuales debería ostentar el título de fan número uno del famoso cantante.

El cantante Luis Miguel prepara su regreso a los escenarios con una nueva gira para 2027 / Luis Miguel Oficial

El atacante azteca arrancó su argumentación apelando a la antigüedad de su gusto musical, señalando que comenzó a escuchar los éxitos del 'Sol de México' desde la época en la que era necesario levantarse manualmente para cambiar la reproducción de la música.

Durante la dinámica expuesta en el video, el futbolista superó de forma ágil y perfecta un examen de conocimientos musicales, logrando adivinar e identificar al instante cada una de las canciones que le fueron reproducidas durante la prueba.

El 'currículum' de Javier Hernández y su vínculo con 'El Sol'

Como parte de sus pruebas visuales, Hernández mostró a través de una computadora portátil cuatro fotografías para certificar su asistencia a las presentaciones en vivo del intérprete.

Entre las evidencias presentadas, resaltó una imagen donde aparece Luis Miguel portando la camiseta de la Selección Mexicana, afirmando que el cantante acudió en su momento a presenciar uno de sus encuentros con el combinado nacional.

Para cerrar su presentación, el próximo elemento del Atlético Dallas anexó su trayectoria profesional a manera de 'currículum', destacando dentro de sus logros haber compartido vestidor con Cristiano Ronaldo, a quien calificó durante el metraje como "el más grande".

Chicharito Hernández con la playera de la Selección Mexicana | IG:@ch14_