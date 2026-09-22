"Les sale espuma de la boca": Hugo Sánchez 'explota' porque no recordaron su chilena en el gol de Borja

El histórico goleador mexicano expresó su descontento en un programa de ESPN al considerar que se le ignora

Miguel Borja escribió su nombre en la historia del Clásico Nacional el pasado sábado, cuando marcó de chilena en el partido de América contra Chivas. Sin embargo, quien no tomó de la mejor manera esta anotación fue Hugo Sánchez, no por el gol en sí, pero por la manera en que sus colegas reaccionaron al mismo.

Durante el análisis del partido en el programa de de Futbol Picante de ESPN, el exfutbolista dejó ver su malestar, pues consideró que que su propio legado de remates similares fue injustamente omitido. El 'Pentapichichi' recordó que en su momento él ejecutó una chilena casi perfecta, pero señaló que parece que la gente la ha olvidado por completo.

¿Qué dijo Hugo Sánchez sobre su chilena y la de Miguel Borja?

Durante su etapa como jugador, los remates de espaldas en el aire se volvieron una especialidad del entonces delantero de Real Madrid y la Selección Mexicana. Pese a ello, varios periodistas y analistas compararon el gol de Borja con otros jugadores como Cristiano Ronaldo o incluso Raúl Jiménez, por su recordado gol ante Panamá en 2013.

Miguel Borja con su remate de chilena en el Clásico Nacional del Apertura 2026 | IMAGO 7

"Desde que metió ese gol, periodistas y narradores y comentaristas, ninguno fue capaz de decir, nos hizo recordar a Hugo Sánchez, al estilo Hugo Sánchez", declaró el también exjugador de Pumas y América durante la transmisión en vivo, quien consideró que situaciones así no pasan en otros países del mundo.

'Hugol' señaló que en Argentina, cuando un jugador hace un golazo, siempre remiten a Diego Armando Maradona con el "estilo maradoniano", mientras que en Portugal de inmediato piensan en Cristiano Ronaldo. No obstante, reclamó, en México pareciera que les cuesta acordarse de las hazañas que en su momento realizó Sánchez.

La chilena de Hugo Sánchez como jugador de Real Madrid | ESPECIAL

"Cuando hacen un gol así parecido a los míos, parece que les sale espuma de la boca o sangre el decir: '¡Ah, mira! Nos hizo recordar a Hugo Sánchez'. Y me da un poco de tristeza. Desde que metió ese gol (Borja) periodistas y narradores y comentaristas, ninguno fue capaz de decir, nos hizo recordar a Hugo Sánchez", finalizó.

Un gol para la historia de los Clásicos

La jugada que originó la controversia se produjo en el Estadio Azteca. Tras una serie de rebotes, el balón quedó suspendido en el aire y el atacante colombiano, sin dudarlo, ejecutó una pirueta impecable que venció al portero rival. La anotación fue calificada por algunos expertos como una de las mejores en la historia de los Clásicos, afirmación que avivó aún más el debate.