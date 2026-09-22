¡Los Fichajes que ya rinden! Orbelín Pineda encabeza a las nuevas caras de la Liga MX

Orbelín Pineda en un partido de Rayados en el Apertura 2026 | MEXSPORT

El mediocampista de Rayados lidera el ranking del Apertura 2026, seguido por Juan Guevara, Diego Rossi y Federico Viñas

El Apertura 2026 de la Liga MX ya empieza a mostrar qué refuerzos lograron adaptarse más rápido a sus nuevos equipos, debido a que después de las primeras jornadas, el análisis estadístico de Statiskicks coloca a Orbelín Pineda como el fichaje con mejor rendimiento del torneo, aunque varios jugadores también ya comenzaron a justificar la apuesta de sus clubes.

Orbelín aparece en el primer puesto con una calificación de 7.42, por encima de Juan Guevara, de León, quien registra 7.35. El mexicano de Rayados suma siete partidos y 489 minutos en Liga MX, además de un gol y una asistencia, cifras que acompañan el impacto que está teniendo desde su regreso al futbol mexicano.

Orbelín Pineda en celebración con Rayados de Monterrey | MEXSPORT

Diego Rossi y Viñas, gol y asistencias

El tercer lugar pertenece a otro refuerzo de Monterrey. Diego Rossi registra una valoración de 7.05, con siete encuentros disputados, 505 minutos, cuatro goles y cuatro asistencias. El uruguayo se convirtió en una de las piezas ofensivas más importantes del equipo dirigido por Matías Almeyda.

Federico Viñas también aparece entre los primeros puestos. El delantero del Toluca ocupa el cuarto lugar con 7.00, pero destaca especialmente por sus números frente al arco, ya que suma cuatro goles en siete partidos, con 419 minutos disputados.

Federico Viñas celebrando el primer gol del Toluca ante Santos Laguna | IMAGO7

El quinto sitio corresponde a Alan Franco, de Tigres, con 6.98, mientras que Martín Sarrafiore se coloca sexto con 6.93. El mediocampista de Atlante suma seis partidos, 427 minutos y dos goles en su estadía en la Liga MX.

LEÓN Y ATLANTE TAMBIÉN METEN REFUERZOS

La lista también muestra el impacto de incorporaciones menos mediáticas. Daniel Arcila, de León, ocupa el séptimo puesto con 6.90, mientras que Luis Esteves, de Atlas, aparece octavo con 6.71.

Mathías Tomás, de Puebla, registra 6.68 y Jhojan Julio, de Atlante, cierra el top 10 con 6.41.