¿Cuál será el cierre del Apertura 2026 para el América?

Los dirigidos por Guillermo Almada tendrán unas jornadas complicadas

América se mide este domingo a Chivas en un nuevo Clásico Nacional en un duelo amistoso en Oakland, California, aprovechando la pausa por la Fecha FIFA. Sin embargo, para las Águilas es solo un preparativo antes de regresar a la actividad de la Liga MX, donde les espera un cierre de torneo nada sencillo.

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¿Cuáles son los partidos?

El equipo de Guillermo Almada afrontará seis partidos en apenas 22 días en octubre, una etapa clave para mantenerse en la parte alta de la clasificación y llegar a la Liguilla en la mejor posición posible.

El regreso al torneo local será el 10 de octubre, cuando América reciba a Monterrey. Después vendrá una seguidilla de tres partidos en el Estadio Banorte: primero ante Pachuca, luego contra Xolos y finalmente frente a Toluca, uno de los duelos clave en la pelea por el liderato.

Club América previo a amistoso vs cruz Azul | x:@ClubAmerica

Pero antes de esa serie como local, las Águilas tendrán dos visitas consecutivas. El 17 de octubre enfrentarán a León, mientras que cuatro días después visitarán al Atlas, dos equipos que también buscan mantenerse en zona de clasificación.

El calendario de octubre terminará con tres partidos como local, aunque el último de ellos será especialmente exigente por el nivel Toluca.

Malagón en la banca de América en la Liga MX | IMAGO 7

Ya en noviembre, América cerrará la fase regular con dos visitas. Primero irá a Ciudad Universitaria para enfrentarse a Pumas el 7 de noviembre y posteriormente viajará para medirse a Tigres el 21.

Aunque ambos equipos han tenido un torneo por debajo de lo esperado y actualmente se encuentran fuera de los primeros puestos, todavía tendrán tiempo para recomponer el camino y convertirse en rivales incómodos para las Águilas en el cierre del campeonato.

Protocolo de inicio de América vs Cruz Azul en el Estadio Banorte | Imago7

América, por ahora, tiene ocho partidos por delante en la fase regular. Cuatro serán como local y cuatro como visitante, con enfrentamientos ante varios equipos que actualmente pelean por un lugar en la Liguilla.

Resto del calendario de América

10/10: Monterrey (10) — Local

17/10: León (5) — Visitante

21/10: Atlas (6) — Visitante

25/10: Pachuca (11) — Local

28/10: Xolos (8) — Local

31/10: Toluca (1) — Local

07/11: Pumas (12) — Visitante