El luchador de WWE habló acerca de las distintas habilidades y aficiones que tiene

El exmegacampeón de AAA, Dominik Mysterio fue uno de los invitados más recientes del Escorpión Dorado en su sección de Escorpión al Volante, donde reveló varios detalles de su carrera, pero también de su vida personal, tales como el equipo al que apoya en la Liga MX: América.

El 'Sucio' aceptó ser americanista desde muy pequeño, pero también explicó que, debido a su lejanía por vivir en Estados Unidos, no ha estado tan involucrado con lo que pasa en el club.

"Soy americanista"

Básicamente a la mitad del video, el Escorpión Dorado le preguntó a Dominik si le gusta el futbol, para lo que tuvo una respuesta bastante sencilla: "Sí, era... bueno, soy americanista", revelando además que sus primos fueron en parte culpables, pues lo invitaban a la Ciudad de México para ver los partidos".

Sin embargo, también habló de que recuerda irle a las Águilas debido a lo que sucedió con Salvador Cabañas, incluso llegó a pensar que se dio en un bar de Tijuana, pero el Escorpión tuvo que aclararle que se dio en la Ciudad de México. Posteriormente, también mencionó que "es bueno en todo", argumentando que si es bueno también jugando futbol.

Dominik Mysterio quiere retirar y quitarle la máscara a Rey Mysterio | wwe.com

Agrego que es zurdo y que debido a sus cualidades es delantero, pero que también podría ser bueno como basquetbolista, beisbolista o hasta cantante, siendo un tanto sarcástico ya que sí tiene una canción alusiva a él llamada 'Sucio Dom'.

Dominik Mysterio mantiene viva la rivalidad con Rey

La relación entre Dominik y Rey Mysterio se ha convertido en una de las historias familiares más importantes dentro de WWE en los últimos años. Aunque padre e hijo comenzaron compartiendo el ring e incluso conquistaron juntos los Campeonatos de Parejas, su vínculo cambió por completo después de que ‘Dirty Dom’ decidió traicionar al histórico enmascarado y comenzar su propio camino.

Desde entonces, ambos han protagonizado diferentes enfrentamientos, incluidos combates en WrestleMania, mientras Dominik ha construido una personalidad basada precisamente en el rechazo hacia la figura de su padre. Sus recientes declaraciones mantienen esa narrativa, pues dejó claro que una eventual reconciliación tendría condiciones extremas: el retiro de Rey, su máscara y hasta el derecho de utilizar su nombre.

Dominik y Rey Mysterio festejando un campeonato en parejas | wwe.com