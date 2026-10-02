El guardameta volvió a jugar con el primer equipo de las Águilas en el amistoso celebrado en San Diego

Con una tremenda actuación de Luis Ángel Malagón, América y Cruz Azul igualaron sin goles en un partido amistoso disputado en San Diego, California. El arquero azulcrema volvió a disputar un partido con el primer equipo después de siete meses y respondió con seguridad bajo los tres palos para mantener su arco en cero.

Buenas noticias para ambas escuadras. Guillermo Almada y Joel Huiqui aprovecharon este encuentro para darle minutos a jugadores que todavía no habían debutado con sus respectivos equipos. Santiago Ramos Mingo y Santiago Bueno tuvieron sus primeros minutos con América, mientras que Ralph Orquín hizo lo propio con La Máquina.

Al minuto 6, Nico Ibáñez tuvo la primera gran oportunidad de la noche después de dejar en el suelo a Santiago Ramos Mingo y quedar de frente al arco, pero su disparo se fue por encima de la portería de Ángel Malagón.

A los 22 minutos, Agustín Palavecino probó con un disparo de larga distancia que obligó a Malagón a lanzarse para mandarlo al tiro de esquina. Al 34’, Alejandro Zendejas respondió con un zurdazo desde fuera del área que terminó estrellándose en el poste. Esta vez era La Máquina la que se salvaba.

Zendejas y Luka Romero en el amistoso de América contra Cruz Azul | X: @CruzAzul

Dos minutos más tarde, después de un par de rebotes, Ralph Orquín quedó mano a mano con Malagón, pero la pelota se le adelantó tras una mala recepción y Luis Ángel aprovechó para achicar de gran manera y evitar el peligro.

Al 42’, un contragolpe de La Máquina terminó con Palavecino entrando por el costado derecho. El argentino prendió la pelota de derecha a bote pronto, pero el Señor de la Noche volvió a recostarse de gran manera para mantener la puerta en cero.

Al 68’, una vez más Malagón se convirtió en héroe. Carlos Álvarez perdió el balón en medio campo y La Máquina armó una buena combinación con Luka Romero, quien tocó para Alan Montes y este abrió a la llegada de José Calero. El disparo del recién ingresado fue atajado por el arquero mexicano.

Zendejas y Luka Romero en el amistoso de América contra Cruz Azul | X: @CruzAzul

Después de 72 minutos y tras sufrir un par de calambres, Almada decidió no arriesgar a Santiago Ramos Mingo y lo sustituyó después de un buen debut con las Águilas. Al 75’, Raphael Veiga sorprendió con un disparo desde fuera del área que Andrés Gudiño tuvo que rechazar con una gran atajada. Fue la jugada más peligrosa de las Águilas en el segundo tiempo.

El marcador ya no se movió y América y Cruz Azul terminaron repartiendo puntos en San Diego, aunque el resultado pasó a segundo plano ante el regreso de Malagón y los debuts de los refuerzos que todavía no habían visto minutos con sus nuevos equipos.