El 11 titular de América en el amistoso contra Cruz Azul | X: @ClubAmerica

Los defensas formaron parte del 11 inicial del juego amistoso en San Diego

Luis Ángel Malagón regresó a la titularidad con América después de casi siete meses, mientras que Santiago Bueno y Santiago Ramos tuvieron su debut como Águilas en el amistoso ante Cruz Azul en San Diego, California.

Guillermo Almada aprovechó el primero de sus dos partidos amistosos en esta Fecha FIFA para comenzar a darle minutos tanto a ‘Mala’ como a los dos refuerzos uruguayos, quienes finalmente tuvieron su presentación con el equipo azulcrema.

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El equipo americanista salió a la cancha con Malagón en la portería, una noticia que ilusiona al americanismo, pues se trata de uno de los jugadores más queridos por la afición y quien volvió a defender el arco azulcrema después de superar la lesión que lo alejó de las canchas y fue clave para mantener el 0-0 en el primer tiempo.

La otra gran novedad estuvo en la defensa central, donde Santiago Ramos y Santiago Bueno hicieron su debut con las Águilas. Almada aprovechó este encuentro para comenzar a probar a la pareja que podría utilizar en la recta final del torneo, además de que ambos comenzaron a entenderse dentro de la cancha.

Santiago Bueno en su llegada a CDMX l Ángel Gúzman

En las bandas, Kevin Álvarez ocupó el costado derecho, mientras que el joven Franco Rossano tuvo su primera titularidad con el primer equipo por la izquierda.

En la contención, Almada repitió la pareja que utilizó ante Necaxa, con Edwin Cerrillo y Erick Sánchez. Por delante de ellos salió Raphael Veiga, quien ya se recuperó del golpe en el tobillo que lo había dejado fuera de los últimos entrenamientos.

Carlos Álvarez volvió a ocupar el extremo izquierdo, mientras que Alejandro Zendejas estuvo por derecha. La delantera la comandó Alejandro Cárdenas, quien buscará aprovechar la oportunidad que le brinda el técnico uruguayo.