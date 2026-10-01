¡Luka Romero ya es top mundial! El mediocampista de Cruz Azul que supera a varias joyas de Europa

El mediocampista ofensivo de La Máquina fue colocado en el séptimo lugar del ranking mundial del CIES Football Observatory

Luka Romero volvió a aparecer en el radar internacional, debido a que ell futbolista de Cruz Azul fue incluido entre los mejores mediocampistas ofensivos Sub 22 del mundo en el último ranking elaborado por el CIES Football Observatory. El mexicano obtuvo una calificación de 76.7 puntos sobre 100, suficiente para colocarse en el séptimo puesto de la clasificación.

Luka Romero supera a varias promesas europeas

El listado contempla futbolistas de más de 70 ligas de primera división y coloca a Romero por encima de jugadores pertenecientes a clubes como Zenit, Toulouse y Casa Pia.

La clasificación es encabezada por Ibrahim Maza, del Bayer Leverkusen, con 89.5 puntos, seguido por Lutfi Dalipi, Kees Smit, Amin Boudri, Prince Amoako y Niko Tsakiris. Después aparece Luka Romero, quien registra apenas 0.1 puntos menos que Tsakiris, sexto de la lista.

Luka Romero, jugador de Cruz Azul, en festejo de gol | IMAGO7

¿Qué toma en cuenta el CIES para evaluarlo?

El reconocimiento no se basa únicamente en goles o asistencias. El CIES utiliza diferentes métricas para determinar el impacto de un futbolista dentro del terreno de juego.

En el caso de los mediocampistas ofensivos, uno de los conceptos relevantes es el Packing, métrica que analiza cuántos rivales quedan fuera de la jugada mediante acciones como pases, conducciones o regates. Por ello, el 76.7 de Luka Romero refleja el impacto de sus acciones durante los partidos y no solamente sus estadísticas tradicionales.

Jeremy Márquez, Charly Rodríguez y Luka Romero con Cruz Azul | MEXSPORT

Sus números con Cruz Azul

Luka Romero ya suma 82 partidos con Cruz Azul, en los que registra 10 goles y 5 asistencias. Aunque su aporte no se limita a las estadísticas tradicionales, estos números acompañan el crecimiento que está mostrando desde su llegada a La Máquina y que ahora lo coloca entre los mejores mediocampistas ofensivos Sub 22 del mundo.