El exjugador mexicano aseguró que era un técnico de gran capacidad, aunque señaló que su trato con los futbolistas podía llegar a ser complicado

Cuauhtémoc Blanco volvió a recordar uno de los episodios más tensos de su etapa con el América, esta vez al hablar sobre Ricardo La Volpe y la relación que el entrenador argentino mantenía con algunos jugadores del conjunto azulcrema.

Durante una entrevista con Gustavo Adolfo Infante, el exjugador mexicano aseguró que La Volpe era un técnico de gran capacidad, aunque señaló que su trato con los futbolistas podía llegar a ser complicado y, en algunos casos, ofensivo.

Blanco recordó que el estratega argentino solía realizar comentarios duros hacia varios integrantes del plantel y aseguró que incluso llegó a humillar a algunos de sus compañeros. Entre los nombres que mencionó apareció Raúl Rodrigo Lara, a quien, según relató, La Volpe criticaba constantemente.

Cuauhtémoc Blanco en un partido de México en el Mundial de Sudáfrica | MEXSPORT

Cuauhtémoc Blanco revela cómo era el trato de La Volpe

El exjugador del América también recordó que el entrenador solía bromear con su condición de campeón del mundo como integrante de la Selección Argentina. De acuerdo con Blanco, La Volpe pedía a los futbolistas que repitieran la frase "La Volpe es Dios", algo que provocaba constantes roces entre ambos.

Cuauhtémoc explicó que él respondía recordándole al técnico que había sido el tercer portero de Argentina durante el b. A pesar de las diferencias, el exseleccionado mexicano reconoció que La Volpe era un excelente entrenador, aunque insistió en que su principal problema estaba en la comunicación con sus jugadores.

La tensión entre ambos aumentó durante una charla interna en las instalaciones del América. Blanco aseguró que, cuando habló sobre la falta de humildad dentro del equipo, La Volpe reaccionó de manera agresiva y le reclamó que era uno de los primeros jugadores que supuestamente quería verlo fuera del club.

Jorge Campos y Ricardo La Volpe (2005) | MEXSPORT

La discusión que aumentó el conflicto entre Blanco y La Volpe

El exdelantero también recordó una derrota ante Chivas en la que tuvo una discusión directa con el entrenador. Según su versión, La Volpe le reclamó por una acción dentro del campo, mientras que Blanco cuestionó que no hiciera lo mismo con Luis García después de que éste fuera expulsado.

Cuauhtémoc afirmó que ese episodio terminó por romper por completo la relación entre ambos. Poco después, La Volpe dejó su cargo, situación que Blanco recordó con alivio durante la entrevista, aunque volvió a remarcar que, más allá de sus diferencias personales, siempre consideró al argentino un entrenador de gran calidad.