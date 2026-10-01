Refuerzos para medio torneo: América y Cruz Azul, los únicos que todavía no estrenan a toda su artillería

La situación que refleja uno de los problemas recurrentes del futbol mexicano

El mercado de fichajes terminó, pero para algunos refuerzos de América y Cruz Azul el torneo todavía ni siquiera ha comenzado. Las Águilas y La Máquina son los únicos dos equipos de la Liga MX que todavía no han debutado a todos sus refuerzos, una situación que refleja uno de los problemas recurrentes del futbol mexicano: jugadores que llegan cuando el campeonato ya está avanzado y necesitan varias semanas para estar listos o ganarse un lugar.

Llegaron para disputar menos de medio torneo. Ha pasado casi un mes desde que el mercado se cerró y ya se disputaron 10 de 17 fechas del Apertura 2026. Sin embargo, ni Santiago Ramos Mingo ni Santiago Bueno, con América, ni Ralph Orquin, con Cruz Azul, han realizado su presentación en este torneo.

Guillermo Almada durante el juego ante Necaxa de Jornada 10 del Apertura 2026 | MEXSPORT

Situación normalizada para América

Esta situación se ha normalizado ya hasta cierto punto en la Liga MX. No es la primera vez que estos equipos estrenan jugadores después de varias fechas ya disputadas.

Para América no es una situación nueva. En el Apertura 2023, las Águilas contrataron de emergencia a Igor Lichnovsky ante la crisis de lesiones que atravesaba su defensa central y el chileno debutó hasta la Jornada 8. Un año después, en el Apertura 2024, Víctor Dávila también tuvo que esperar hasta la octava fecha para estrenarse con el conjunto azulcrema.

Sin embargo, el caso más tardío de los últimos años para América fue el de Brian Rodríguez. El uruguayo llegó para el Apertura 2022 y no debutó sino hasta la Jornada 13, cuando las Águilas enfrentaron al Atlético de San Luis.

Santiago Bueno y Santiago Ramos Mingo | RÉCORD

En Cruz Azul no tan normal

En Cruz Azul, en cambio, no era una situación que se hubiera repetido recientemente. Para encontrar un antecedente similar hay que remontarse al Clausura 2014, cuando Rafael Baca hizo su debut con La Máquina hasta la Jornada 15.

Un año después también hubo otro caso llamativo. En el Apertura 2015, Federico Carrizo se estrenó con Cruz Azul hasta la Jornada 10, convirtiéndose en otro ejemplo de un refuerzo que llegó al equipo cuando el torneo ya estaba avanzado.

Ahora, América y Cruz Azul vuelven a contratar jugadores para medio torneo. Para Ramos Mingo, Bueno y Orquín, el Apertura 2026 todavía no comienza.