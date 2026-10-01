El portero tricampeón tendría minutos esta noche en el amistoso en el que las Águilas se medirán ante Cruz Azul

El Señor de la Noche está de vuelta. Casi siete meses después, Luis Ángel Malagón apunta a regresar al arco del América. El portero tricampeón tendría minutos esta noche en el amistoso en el que las Águilas se medirán ante Cruz Azul en San Diego, California.

Mala sufrió una ruptura del tendón de Aquiles el pasado 4 de marzo y, para finales de agosto, ya se encontraba entrenando al parejo de sus compañeros. La recuperación fue larga y representó un verdadero desafío para el americanista, quien incluso reveló a TUDN que tuvo que volver a aprender a caminar.

Luis Ángel Malagón, arquero azulcrema, en partido con la Sub-21 del América | IMAGO7

El día del regreso de Malagón

Pero no hay fecha que no se cumpla. Este jueves 1 de octubre, 211 días después de aquella lesión, Luis Ángel Malagón podría volver a defender el arco del primer equipo azulcrema.

El arquero ya había tenido actividad bajo los tres postes del América, aunque con la Sub 21, donde poco a poco ha recuperado ritmo, confianza y sensaciones después de estar casi siete meses alejado de las canchas.

Luis Ángel Malagón, portero del América, previo a partido con la Sub-21 de las Águilas | IMAGO7

Amistosos para recuperar confianza

Ahora, aprovechando los amistosos de Fecha FIFA ante La Máquina y Guadalajara, Guillermo Almada le dará nuevamente la confianza. Será el regreso de Malagón al primer equipo, pero también su primer juego bajo las órdenes del técnico uruguayo.

Sin duda, este será un día inolvidable para un guerrero como Malagón, quien debido a esta lesión no solo perdió su titularidad y el Mundial, también tuvo que pasar días complicados y ser más fuerte que nunca mentalmente. Hoy el arquero tricampeón volverá a vestirse de Águila y defender el arco que lo vio consolidarse.