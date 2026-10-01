El silbante mexicano compartió una fotografía en sus redes sociales con Luis García y Zague

Marco Antonio 'Gato' Ortiz volvió a llamar la atención en redes sociales, aunque esta vez no por alguna decisión arbitral. El silbante mexicano compartió una fotografía junto a Luis García y Luis Roberto Alves 'Zague', dos exjugadores del América, además de Christian Martinoli.

El encuentro se produjo en un aeropuerto después del partido entre FC Juárez y Tigres, correspondiente a la Jornada 9 del Apertura 2026. Los comentaristas de TV Azteca coincidieron con el árbitro y aprovecharon el momento para bromear con él.

Martinoli fue quien comenzó con el intercambio al enfocar con su cámara al grupo y lanzar un comentario sobre el pasado americanista de Luis García y Zague. El narrador destacó en tono de broma que estaba acompañado por “dos leyendas del americanismo”.

Gato Ortiz y los narradores de TV Azteca | IG: @dg_gatillo

Gato Ortiz se encuentra con figuras de TV Azteca

Zague salió entonces en defensa del silbante y aseguró que actualmente es el mejor árbitro del futbol mexicano. La declaración provocó risas entre los presentes y mantuvo el ambiente relajado durante el inesperado encuentro.

Luis García también se sumó a la conversación al recordar una experiencia que compartió con Ortiz fuera de las canchas. El exdelantero mencionó que ambos habían realizado parte del Camino de Santiago, reforzando el tono amistoso de la charla.

Marco Antonio 'Gato' Ortiz, en un partido de la Liga MX | MEXSPORT

Ortiz presume el momento en redes sociales

El intercambio continuó cuando Martinoli le preguntó al árbitro si lo habían “castigado” al enviarlo al partido entre Juárez y Tigres. Ortiz respondió que no era así y destacó que se había tratado de un gran encuentro.

Después de que el video comenzara a circular en plataformas digitales, el propio ‘Gato’ Ortiz decidió compartir una fotografía del encuentro en sus redes sociales. En la imagen aparece junto a los tres comentaristas de TV Azteca.