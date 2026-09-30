"Siempre has sido una deshonra": Así fue la vez que Kahwagi tuvo una pelea en vivo con Cibernético

El ex boxeador, abogado y político tuvo un altercado durante el programa ‘Permítame tantito', de Televisa

Antes de dejar el deporte de manera oficial, el boxeador Kahwagi vivió uno de los momentos más polémicos de su carrera. Durante el programa 'Permítame tantito' de Televisa, el también político tuvo un pelea en plena transmisión en vivo ante el Cibernético, situación que generó una de las rivalidades más polémicas del momento.

¿Qué pasó entre Kahwagi y Cibernético?

En el ya lejano año de 2006, pugilista y luchador se dieron cita en el programa dirigido por Israel Jaitovich, junto a otros personajes como La Parka y Chesman. La pelea comenzó cuando ambos se enfrentaron en una competencia de ‘fuercitas’. Cibernético se quitó la playera y antes de empezar llamó a Kahwagi “boxeador de cuarta”. Además se metió con su carrera de político, asegurando que "siempre ha sido la deshonra del boxeo en México".

Los comentarios entre ambos no pararon y justo antes de darse la mano para empezar su competencia Kahwagi llamó a Cibernético ‘tramposo’, el luchador se molestó tanto que lanzó la mesa que los separaba por los aires y se fue directa a los golpes con el boxeador.

CAPTURA DE PANTALLA

Al ver la situación los demás personajes que estaban presentes intentaron separarlos y pedir ayuda, sin embargo, tardaron bastante en lograr que púgil y luchador se separaran, dejando un ambiente lleno de tensión y a un público con más incertidumbre que cualquier otra cosas.

Finalmente, Israel Jaitovich siguió el programa con la mejor ‘buena onda’ posible, pero con un ambiente que ‘podía cortarse con una tijeras’ por la tensión que se respiraba en el aire durante el resto de la transmisión.

CAPTURA DE PANTALLA

Kahwagi vs Cibernético: la polémica del momento

La rivalidad entre los dos personajes del deporte se quedó solo en el programa, pues a raíz del altercado cada uno se encargó de dar algunas declaraciones en contra del otro, pero sin llegar a más, dejando así uno de los momentos más insólitos e icónicos de la televisión mexicana y de lucha libre.

Ahora, 20 años después de aquel suceso se confirma la muerte del político, boxeador, abogado y empresario Kahwagi, a la edad de 58 años quien será recordado por su multifacética vida dentro del mundo del deporte y de las relaciones sociales.