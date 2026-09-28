¿Qué fue lo que sucedió? Salen a la luz algunos detalles del fallecimiento de Pac

Pac perdió la vida a los 40 años | Captura de pantalla

El británico fue encontrado inconsciente dentro de un automóvil en Illinois; las autoridades confirmaron que estaba solo y que no había indicios de violencia

Nuevos detalles sobre la muerte de Benjamin Satterley, conocido como Neville/PAC en la lucha libre profesional, salieron a la luz luego de que el luchador de AEW fuera encontrado inconsciente dentro de un vehículo en Des Plaines, Illinois, el pasado domingo 27 de septiembre.

De acuerdo con información del Daily Herald, el británico de 40 años fue localizado en un automóvil rentado, en las inmediaciones de un restaurante sobre Mannheim Road. Una persona que pasaba por el lugar se percató de la situación y llamó al 911 para solicitar ayuda.

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PAC fue encontrado inconsciente dentro de un automóvil

Los audios de despacho de los servicios de emergencia, difundidos por medios estadounidenses, revelaron que los operadores reportaron a una persona desvanecida dentro de un vehículo y señalaron que no podían confirmar si respiraba.

Según los reportes, algunos clientes del restaurante también intentaron conseguir equipo médico para auxiliar al luchador antes de la llegada de los servicios de emergencia. Sin embargo, PAC fue declarado muerto a las 16:08 horas del domingo, de acuerdo con la oficina del médico forense del condado de Cook.

Por su parte, un portavoz de Des Plaines informó que Satterley se encontraba solo dentro del automóvil cuando fue localizado. Además, señaló que no había indicios de violencia ni traumatismos y que las circunstancias del fallecimiento no parecían sospechosas.

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La causa de muerte de PAC sigue sin esclarecerse

Aunque se han dado a conocer los primeros detalles sobre las circunstancias en las que fue encontrado el luchador, la causa de su muerte todavía no ha sido determinada. Las autoridades mantienen las investigaciones y esperan los resultados de estudios complementarios posteriores a la autopsia.

PAC se encontraba en Illinois para participar en AEW All Out, evento celebrado el sábado 26 de septiembre. Durante la función, el británico enfrentó al mexicano Andrade El Ídolo y posteriormente apareció en el combate estelar entre Jon Moxley y Will Ospreay.