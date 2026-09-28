El mundo de la lucha libre se encuentra de luto por el reciente fallecimiento de Benjamin Satterley (Neville/Pac). Mensajes de oraciones han llenado las redes sociales, al igual que tributos, pero si alguien no podía faltar, es el equipo de sus amores: Newcastle.
Pac era un seguidor más de las Urracas, donde siempre portaba los colores blanco y negro cada vez que podía, por lo que el equipo de la Premier League mostró su apoyo a amigos y familia de Ben en este momento tan difícil.
“Una noticia increíblemente triste. Tuvimos el honor de recibir a Benjamin y a su familia en St. James’ Park en 2014, y expresamos nuestras más sinceras condolencias a ellos y a todos los que le querían”, comunicó el equipo.
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Un ferviente aficionado del futbol
Pac era uno de los mejores luchadores en todo el mundo, donde su talento y carisma eran reconocidos por todo el planeta, pero fuera de los cuadriláteros, Ben era un aficionado que vivía de increíble forma el deporte del futbol, donde en distintas ocasiones mostró todo su amor por el Newcastle y por la Selección de Inglaterra.
Con ambos mostró sus jerseys en grabaciones especiales fuera del ring, con compañeros o en su misma vida cotidiana, pero especialmente en el tiempo reciente, Pac utilizaba el jersey de Inglaterra en sus últimas apariciones en el Consejo Mundial de Lucha Libre, con motivo de burlarse de los aficionados por el México contra Inglaterra en el Mundial 2026.
Siendo AEW Grand Slam México y Grand Prix Internacional 2026 las veces donde aprovechó para hacerlo.
Fuera de los cuadriláteros, se le veía presente en el St. James’ Park apoyando a su equipo y presente en el Mundial 2026 apoyando a Los Tres Leones para sacar la victoria histórica en el Estadio Ciudad de México.
Un momento que sigue impactando a todos
El fallecimiento repentino de Pac ha dejado conmocionado a todo el mundo de la lucha libre, donde amigos y compañeros han aprovechado para mandar sus mensajes de apoyo y admiración a la figura que fue el británico en la vida de todos ellos.
Hasta el momento no se ha anunciado la razón oficial de su deceso; en espera que AEW de un comunicado oficial al respecto, pero de momento, los tributos seguirán. Nunca será olvidado.