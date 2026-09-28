Compañeros y excompañeros han lanzado mensajes en torno a la sorpresiva partida del luchador inglés

La noticia más impactante del domingo 27 de septiembre es la muerte de Pac, conocido también como Neville durante su etapa en WWE, por lo que muchos compañeros y algunos otros luchadores que llegaron a compartir con el inglés en el pasado, le han dado un mensaje de despedida.

Algunos mensajes son bastante complicados de leer, pues se han expresado en torno a los recuerdos que tienen con él en cualquiera de las empresas en las cuales hayan compartido cuadrilátero o simplemente vestidor.

Benjamin Satterley como Neville en sus inicios en NXT | Captura de pantalla

La despedida al 'Bastardo' Pac

Es difícil escoger una despedida que sea más importante que otra, pues todas y cada una de ellas van dedicadas con emotivas palabras para alguien que no esperaban no volverían a ver jamás.

El campeón mundial de AEW, Will Ospreay es uno de los que ha querido despedir a su amigo, pues ambos son provenientes de Inglaterra, haciendo aún más nostálgica la despedida del 'Asesino Aéreo': "Tú realmente fuiste un héroe para mí y para muchos otros más".

Kyle Fletcher 'La Protoestrella' dejó ver una parte de él que no aparece recurrentemente en pantalla, esta vez al despedirse de su amigo, a quien ha llamado "su luchador favorito", dejando en claro que se siente muy contento de haber compartido cuadrilátero con él en un día triste como el de su fallecimiento.

Una de las primeras personas que no es parte de AEW, pero que le dio una linda despedida a Pac, fue Rhea Ripley, quien a través de X ha publicado unas palabras en las cuales destaca que este ha sido "un día trágico", destacando las cualidades personales de su excompañero en WWE.

Pac ha fallecido a los 40 años | X: @AEW