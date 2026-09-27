Will Ospreay lanza advertencia a WWE: "No se metan con nosotros nunca más"

El actual campeón mundial de AEW no ha tenido reparo en mandar un mensaje directo para la empresa rival a la suya

Will Ospreay ganó ante Jon Moxley en el evento central de AEW All Out para retener su campeonato mundial de la empresa; sin embargo, en la conferencia de prensa posterior al evento, ha dado una de las declaraciones más relevantes del año.

El 'Asesino Aéreo' ha lanzado un mensaje directo a WWE, pues a lo largo de la semana se ha dado una noticia en la cual la empresa dirigida por Triple H decidió no competir mano a mano con su evento Worlds Collide.

"No se metan con nosotros"

Will Ospreay sigue siendo el campeón máximo de la empresa All Elite Wrestling, por lo que es una voz bastante autorizada para poder hablar al respecto de la lucha libre en general, por lo que esta vez quiso referirse a sus rivales directos.

WWE no quiso tratar de hacerle competencia a AEW, pues Worlds Collide fue un evento grabado, no en vivo como se esperaba, así que no se pudo ver al mismo tiempo que All Out. Esto ha dejado a Ospreay con argumentos suficientes para asegurar que ellos son "el lado correcto de la historia".

Todos los que vinieron a este show, eligieron la empresa correcta. Somos la mejor compañía de wrestling en el mundo entero, no se vuelvan a meter con nosotros nunca más

Will Ospreay sigue siendo campeón mundial | Captura de pantalla

AEW lo volvió a hacer

Chicago albergó un par de eventos de wrestling en el último fin de semana de septiembre, pero solo uno ha sido transmitido en vivo para hacer evidente el éxito que tuvo una vez más All Elite Wrestling.

El resultado más impresionante es que Will Ospreay sigue siendo el campeón mundial de la empresa, pero un posible retador como Andrade, también ganó su lucha ante Pac para seguir siendo el campeón nacional de AEW.

Kazuchika Okada es el próximo rival de Will Ospreay | Facebook: All Elite Wrestling