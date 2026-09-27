¡A lo mexicano! CM Punk sorprende en Worlds Collide con máscara, poncho y su antiguo tema de entrada

El luchador de Chicago apareció con una indumentaria inspirada en la cultura mexicana y revivió “Fire Burns”

CM Punk sorprendió a los aficionados durante Worlds Collide con una entrada especial. El ‘Chicago Made’ apareció con una máscara y un poncho, en una presentación que llamó la atención del público y que estuvo acompañada por una canción que marcó sus primeros años en WWE: “Fire Burns”.

El excampeón de WWE hizo su aparición en el evento celebrado en su ciudad natal, donde se unió a Rey Mysterio y al Megacampeón AAA, El Grande Americano, para protagonizar el combate estelar de la función.

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CM Punk revive “Fire Burns” en Worlds Collide

La entrada de Punk destacó por recuperar su antiguo tema musical, “Fire Burns”, una canción que acompañó una etapa importante de su carrera en WWE. Esta vez, el luchador también incorporó elementos de la cultura mexicana a su presentación, con una máscara y un poncho que lucieron ante los aficionados.

Canción que usó en los años 2006-2011, marcando uno de sus mejores años en la compañía antes de darle paso al “The Best in the World”. Otros detalles son que al momento de su entrada el titantron mostraba a su antigua facción, Straight Edge Society.

CM Punk aparecerá en Worlds Collide, ¿usará su máscara de la Straight Edge Society? | wwe.com

Además de que en su poncho contaba con máscaras de algunos luchadores mexicanos o integrantes de AAA, siendo Rey Fénix, Penta, La Parka, Rey Mysterio y El Grande Americano. No es la primera vez que hace ese guiño a los luchadores, ya que en el SmackDown celebrado en Ciudad de México, hizo un tributo muy parecido en su indumentaria.

La aparición especial se convirtió en uno de los momentos destacados de Worlds Collide, con Punk compartiendo equipo con Rey Mysterio, una de las máximas figuras de la lucha libre mexicana, y El Grande Americano, actual Megacampeón AAA.

El Grande Americano es Nuevo Megacampeón AAA | wwe.com

CM Punk, Rey Mysterio y El Grande Americano contra Dominik Mysterio

En el evento estelar, el equipo de CM Punk, Rey Mysterio y El Grande Americano se enfrentó a la tercia conformada por Dominik Mysterio, Omos y JD McDonagh.

El combate reunió a figuras de WWE y AAA, con una rivalidad familiar entre Rey y Dominik Mysterio como uno de los principales atractivos. Además, la presencia de El Grande Americano llevó el protagonismo de la lucha libre mexicana al escenario internacional.

Evento del que se podrá disfrutar de su grabación el miércoles 30 de septiembre por los canales oficiales de WWE y WWE YouTube.