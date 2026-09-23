WWE no ha tenido los mejores años, pues han tenido muchas criticas por parte de los fanáticos en cuanto al contenido que se ha proyectado al menos en el último par de años; sin embargo, el fin de semana en México le ha dado una revitalización al producto aunque sea por unas cuantas semanas.
Es por ello que la llegada de Money in the Bank 2026 comienza a emocionar a más de uno, ya que además hay algunos 'ingredientes' extra en los participantes de ambas luchas de escaleras que ilusionan con un posible campeonato para algunos de sus favoritos.
La cartelera vs tomando forma
De momento, hay solamente tres combates confirmados para este evento, dentro de los cuales, dos son los ya tradicionales de escaleras y uno por una de las máximas preseas que tiene la empresa; lo más probable es que una lucha femenina por campeonato también se una a esta cartelera.
Lucha por el campeonato mundial pesado: Roman Reigns (c) vs LA Knight
Luego de que Penta no pudiera vencer a ROman en el Raw de Ciudad de México, LA Knight salió a atacar al 'Jefe Tribal' para tratar de conseguir su oportunidad titular, lo cual logró, pues en redes sociales se anunció que Roman va a defender el título en contra de la 'Megaestrella' el próximo 10 de octubre.
Money in the Bank masculino
Por el momento solamente hay cuatro luchadores confirmados, pero llama la atención que de manera inesperada, Penta se ha clasificado a su segunda lucha de escaleras desde su debut en WWE. Estos son los participantes confirmados:
Bron Breakker
Je'von Evans
Trick Williams
Penta
Ganador de: Finn Bálor vs CM Punk vs Gunther
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Money in the Bank femenina
De igual forma, las clasificatorias se han ido desarrollando con el paso de los shows, tanto Raw como SmackDown, llamando la atención la participación de mujeres que hasta hace poco eran parte de NXT, la marca de desarrollo:
Sol Ruca
Jacy Jane
Lola Vice
Roxanne Pérez
Ganadora de: Charlotte Flair vs Giulia vs Lash Legend
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¿Dónde ver el evento?
Como ya es una costumbre desde el 6 de enero, el evento podrá ser visto en Netflix, con fecha del sábado 10 de octubre con horario y el resto de la cartelera todavía por confirmar.