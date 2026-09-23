El siguiente evento de WWE dará a dos ganadores que pueden ser campeones en el momento que ellos quieran

WWE no ha tenido los mejores años, pues han tenido muchas criticas por parte de los fanáticos en cuanto al contenido que se ha proyectado al menos en el último par de años; sin embargo, el fin de semana en México le ha dado una revitalización al producto aunque sea por unas cuantas semanas.

Es por ello que la llegada de Money in the Bank 2026 comienza a emocionar a más de uno, ya que además hay algunos 'ingredientes' extra en los participantes de ambas luchas de escaleras que ilusionan con un posible campeonato para algunos de sus favoritos.

Penta en el poster oficial de Money in the Bank l WWE

La cartelera vs tomando forma

De momento, hay solamente tres combates confirmados para este evento, dentro de los cuales, dos son los ya tradicionales de escaleras y uno por una de las máximas preseas que tiene la empresa; lo más probable es que una lucha femenina por campeonato también se una a esta cartelera.

Lucha por el campeonato mundial pesado: Roman Reigns (c) vs LA Knight

Luego de que Penta no pudiera vencer a ROman en el Raw de Ciudad de México, LA Knight salió a atacar al 'Jefe Tribal' para tratar de conseguir su oportunidad titular, lo cual logró, pues en redes sociales se anunció que Roman va a defender el título en contra de la 'Megaestrella' el próximo 10 de octubre.

Roman Reigns vs LA Knight en Money in the Bank 2026 | Captura de pantalla

Money in the Bank masculino

Por el momento solamente hay cuatro luchadores confirmados, pero llama la atención que de manera inesperada, Penta se ha clasificado a su segunda lucha de escaleras desde su debut en WWE. Estos son los participantes confirmados:

Bron Breakker

Je'von Evans

Trick Williams

Penta

Ganador de: Finn Bálor vs CM Punk vs Gunther

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Penta es el cuarto clasificado a Money in the Bank 2026 | wwe.com

Money in the Bank femenina

De igual forma, las clasificatorias se han ido desarrollando con el paso de los shows, tanto Raw como SmackDown, llamando la atención la participación de mujeres que hasta hace poco eran parte de NXT, la marca de desarrollo:

Sol Ruca

Jacy Jane

Lola Vice

Roxanne Pérez

Ganadora de: Charlotte Flair vs Giulia vs Lash Legend

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Sol Ruca fue la primera clasificada a Money in the Bank | Captura de pantalla

¿Dónde ver el evento?