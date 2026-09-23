¡RAW en México, el mejor del año! Penta y Roman Reigns se convierten en los más vistos del 2026

Careo entre Penta y Roman Reigns en el inicio de su lucha en CDMX | wwe.com

El episodio celebrado en México promedió 3.1 millones de espectadores, la mayor audiencia de RAW desde el programa posterior a WrestleMania.

¡México en la cima del mundo! El episodio de Monday Night Raw celebrado la semana pasada en territorio mexicano se convirtió en el programa con mayor audiencia del año, impulsado por una cartelera que tuvo como combate estelar el enfrentamiento entre Roman Reigns y Penta.

De acuerdo con los datos compartidos por Complex Sports, el episodio promedió 3.1 millones de espectadores, cifra que representa el mejor registro de RAW desde el programa posterior a WrestleMania de principios de año.

Penta se lanza por encima de la tercera cuerda sobre Roman Reigns | wwe.com

Roman Reigns vs. Penta encabezó el RAW en México

La presencia de Roman Reigns y Penta en el evento central fue uno de los principales atractivos del episodio realizado en México. Ambos protagonizaron el combate digno de encabezar la función, en una lucha que reunió a dos de las figuras más importantes de la compañía, con un público mexicano entregado completamente para el ‘Cero Miedo’.

El duelo entre el 'OTC' y el luchador mexicano formó parte de una noche especial para WWE, que regresó a México después de 15 años de ausencia con uno de sus principales programas semanales, junto con SmackDown y TripleManía 34.

La función también contó con otros combates y segmentos importantes, resaltando la lucha de Dragon Lee y Chad Gable por el Campeonato Intercontinental y las clasificatorias por el Money in the Bank, pero fue el enfrentamiento entre Reigns y Penta el encargado de ser la cereza en el pastel del programa.

Chad Gable retuvo ante Dragon Lee | wwe.com

RAW en México superó los registros recientes

Los 3.1 millones de espectadores registrados por el episodio representan el mayor número de audiencia para RAW desde el programa post-WrestleMania, un episodio que históricamente siempre trae sorpresas que encaminarán el futuro de la empresa y sus futuras historias.

Quedando demostrado que la visita de WWE a México no solamente significó el regreso de la compañía con uno de sus principales shows semanales a tierras aztecas, sino que también terminó convirtiéndose en el episodio de RAW con mayor audiencia del año hasta el momento, todo gracias a la afición mexicana que hizo mucho ruido alrededor de todo lo que conllevaba.

La cifra coloca al episodio celebrado en México como uno de los programas más destacados de WWE en lo que va de 2026, con una audiencia que refleja el interés generado por la cartelera presentada en la Arena CDMX.

México demostró estar listo para recibir shows semanales de la WWE, dejando en claro que los aficionados sin problema podrán darse cita en un futuro PLE importante de la compañía ante un posible regreso en 2027.