Neil Patrick Harris recuerda su afición secreta por WWE: “Fue una especie de pista de que iba a ser gay”

El actor recordó que durante su juventud disfrutaba en secreto de WWE y bromeó sobre cómo aquella afición le hizo cuestionarse a sí mismo

Neil Patrick Harris sorprendió al recordar una curiosa etapa de su juventud relacionada con WWE. El actor, conocido por interpretar a Doogie Howser y por su trabajo en How I Met Your Mother, contó con mucho humor que disfrutaba de la lucha libre profesional cuando era joven.

Durante una conversación, Harris explicó que en aquella época llegó a pensar que su afición por WWE podía ser una especie de pista sobre su orientación sexual, especialmente por la imagen de algunos de los luchadores que veía.

Bret Hart aplicando castigo a Shawn Michaels en SS 1992 | wwe.com

Neil Patrick Harris y su afición secreta por WWE

“Secretamente me gustó WWE cuando era joven. Fue una especie de pista para saber que iba a ser gay”, comentó Harris entre risas.

El actor recordó que, mientras veía los combates, había elementos de la presentación de los luchadores que llamaban especialmente su atención. Incluso mencionó los atuendos que utilizaban algunos de ellos como parte de aquella peculiar reflexión.

“Fue como, no debería gustarlo tanto como lo estoy”, explicó Harris sobre lo que pensaba en aquel momento.

La conversación también llevó al actor a recordar que su afición por WWE coincidió con su etapa en Doogie Howser, serie que protagonizó durante su juventud. Harris reconoció que sí seguía la lucha libre de manera discreta durante aquellos años.

Además de WWE, el actor recordó otra de sus aficiones de aquella época: Masters of the Universe. “Coleccioné a esos tipos”, señaló al hablar de los personajes y figuras que tenía cuando era joven.

Shawn Michaels aplica la Francotiradora a Bret Hart | wwe,com

De WWE a una revelación personal

Harris utilizó estas experiencias como una anécdota para hablar, con humor, sobre un proceso personal que eventualmente lo llevó a reconocer públicamente su orientación sexual.

La conversación terminó incluso con una referencia a su vida actual, cuando recordó la manera en que comunicó su orientación a sus padres. “¿Mamá? ¿Papá? Tengo un novio”, relató entre risas.

Neil Patrick Harris ha hablado públicamente de su orientación sexual desde hace años y actualmente está casado con David Burtka, con quien tiene dos hijos.