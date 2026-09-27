¿Y si sí? Tony Khan no descarta llevar un evento de AEW al Estadio Azteca

Tony Khan no descarta llevar un evento de AEW al Estadio Azteca | CAPTURA DE PANTALLA/MEXSPORT

El presidente de AEW destacó la importancia del inmueble mexicano y el éxito de Grand Slam México, además de su alianza con el CMLL

Cada vez es una posibilidad más real. El Estadio Azteca podría convertirse en el escenario de un evento de All Elite Wrestling (AEW) en el futuro. Tony Khan, presidente de la empresa estadounidense, reconoció que el inmueble mexicano cuenta con las características necesarias para albergar un pago por evento.

Durante la rueda de prensa posterior a ALL OUT, Khan habló sobre la posibilidad de llevar a AEW al recinto más emblemático de México y destacó su experiencia como sede de grandes eventos deportivos.

Tony Khan ve al Estadio Azteca como un escenario para AEW

“Es un recinto magnífico. Ha sido absolutamente extraordinario para la NFL. Creo que algún día podría ser un gran escenario para la lucha libre”, expresó el presidente de AEW.

Khan también tiene un fuerte vínculo con la NFL, siendo el Director de Estrategia de Fútbol Americano (Chief Football Strategy Officer) de los Jacksonville Jaguars y copropietario del equipo, el cual es propiedad de su padre, Shahid Khan.

Además de no ser el primer guiño que tienen acerca de un evento de grandes magnitudes en el Estadio Azteca, a lo largo del 2026 también se ha hablado de la posibilidad de que AEW se interese por probar otro estado de tierras aztecas, siendo la opción Guadalajara.

Aunque sus declaraciones no representan un anuncio oficial, sigue dejando abierta la posibilidad de que la empresa contemple al Estadio Azteca para una función en los próximos años.

Ring de AEW | AEW

La alianza entre AEW y CMLL, un factor clave

Khan también destacó la relación entre AEW y el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), además de los resultados que ha obtenido la empresa con sus presentaciones en México.

“Además, tenemos una excelente alianza con el CMLL y hemos cosechado un gran éxito con Grand Slam México”, señaló.

La colaboración entre ambas empresas ha permitido que luchadores de AEW y CMLL compartan escenarios, mientras que Grand Slam México sigue representando una apuesta de la compañía estadounidense por el público mexicano.

Siendo un rotundo éxito durante los últimos dos años que la empresa ha llegado a la Arena México con todas sus grandes estrellas y más siendo una opción real de ver un magno evento de la empresa en tierras mexicanas.