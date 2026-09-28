El mexicano fue el último rival del inglés a tan solo unas horas antes de su deceso

Andrade tiene que ser considerado uno de los mejores luchadores mexicanos de la actualidad; sin embargo, en esta ocasión será conocido y recordado por una situación que a nadie le hubiera gustado ver a estas alturas de la historia.

'El Ídolo' ha sido el último rival en la carrera de Pac, pues el luchador inglés desafortunadamente ha fallecido a lo largo de este domingo 27 de septiembre, dejando al mexicano como el último en enfrentarlo en un cuadrilátero, pero le da dejado un mensaje extra sin saber que partiría horas más tarde.

Pac ha fallecido a los 40 años | X: @AEW

Madera de campeón

En un orden de los hechos que es difícil de asimilar ya con la noticia del fallecimiento de Pac, el inicio de All Out 2026 se dio con la lucha entre Andrade vs Pac, la cual a partir de ahora, será recordada como la última en la carrera de Benjamin Satterley, conocido a lo largo de su vida como Pac en AEW o Neville en WWE.

El segundo hecho, cronológicamente hablando fue que el domingo por la mañana, antes siquiera de las 8 AM, Andrade compartió en X una publicación en la que mencionaba que Pac tenía todo para ser campeón mundial de la empresa, pero solamente tenía que separarse de los Death Raiders, tal y como él lo hizo de la Familia de Don Callis.

Increíblemente, ha sido casi 12 horas más tarde, cuando se dio a conocer el deceso de Pac, causando una total confusión, pues por el momento no se tiene información al respecto de las razones de su muerte, pues la mayoría de personas han referido esta última lucha entre ambos.

Lucha libre despide a PAC tras su fallecimiento

La muerte de PAC, conocido como Neville durante su etapa en WWE, provocó numerosas reacciones dentro de la lucha libre. Compañeros y excompañeros del británico compartieron mensajes de despedida y recuerdos después de conocerse su fallecimiento a los 40 años.

Entre los mensajes más emotivos estuvo el de Will Ospreay, campeón mundial de AEW, quien recordó a PAC como uno de sus héroes, mientras que Kyle Fletcher lo describió como su luchador favorito y destacó lo especial que fue haber compartido el cuadrilátero con él. Rhea Ripley también reaccionó a la noticia y calificó la jornada como un “día trágico”.

Benjamin Satterley como Neville en sus inicios en NXT | Captura de pantalla