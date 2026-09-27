El preocupante momento dejó a todos atónitos en All Out 2026

AEW y su público en Chicago han sido testigos de un terrible momento este sábado 26 de septiembre con el hijo de una auténtica leyenda del wrestling como lo es Sting, pues Steven Borden tuvo que ser retirado de emergencia de la arena al sufrir un tremendo golpe en la cabeza.

Con 34 años, Borden no ha tenido tanta participación en los cuadriláteros, por lo que su combate junto a Darby Allin enfrentando a Kevin Knight y a Kyle Fletcher ya significaba peligro, y con el desarrollo del mismo, esto se pudo comprobar.

Steven Borden en lucha dentro de ROH | IG: @stevenborden

¿Qué sucedió?

Como ya se ha mencionado, Steven Borden fue parte de un tag team match junto a Darby Allin y enfrentando a un par de los miembros de la Don Callis Family (Kevin Knight y Kyle Fletcher). En un punto importante de la lucha, el hijo de Sting buscó hacer un movimiento con un muy alto grado de dificultad.

Dicho movimiento consta de lanzarse de uno de los esquineros, al igual que su rival, para así ambos chocar en el aire y hacer un momento espectacular; sin embargo, luego de realizarlo, Kevin Knight cayó bien, pero Steven tuvo un impacto que hizo a su cabeza rebotar de manera espantosa con la lona.

Steven Borden junto a su padre Sting | Captura de pantalla

Pero eso no fue lo peor, pues de manera inmediata se pudo ver al luchador de 34 años, tensar su cuerpo y quedar a su vez completamente inmóvil, por lo que hubo preocupación de todos los involucrados; en cuanto al referee, él decidió parar la lucha oara evitar más problemas, dando como ganadores a Fletcher y Knight.

¿Cómo se encuentra Borden?

Aunque no hay un reporte mera y completamente oficial con respecto a lo sucedido esta noche, el comentarista de All Elite Wrestling, Tony Schiavone, ha declarado que en efecto, Steven fue trasladado de urgencia a un hospital para cersiorarse que todo está bien considerando lo sucedido, pero también afirmó que hay noticias muy positivas.

Esto es debido a que se ha podido confirmar que Borden está consciente, estable y comunicándose con los médicos que están realizándole examenes médicos profundos para poder darlo de alta proximamente si es que eso llega a ser posible.