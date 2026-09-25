Baby Face, leyenda del combate y de la gastronomía perdió la vida a los 79 años

El mundo de la lucha libre se encuentra de luto. El icónico peleador mexicano conocido como ‘Baby Face’, perdió la vida a sus 79 años. Si bien no se dio detalles sobre la causa de su muerte, el periodista especializado en el tema Ernesto Ocampo se encargó de confirmar la veracidad de la noticia.

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¿Quién era Baby Face?

El luchador mexicano es recordado por su paso dentro de los cuadriláteros mexicanos, especialmente del Toreo y Cuatro Caminos. Fue una de las caras principales durante la era de la entonces llamada Empresa Mexicana de Lucha Libre (EMLL) y del Universal Wrestling Association (UWA).

Baby Face no sólo es recordado por su talento e imponente forma dentro del ring, sino que también por sus icónicas rivalidades a lo largo de su carrera, mismas que marcaron un antes y un después en la era de la lucha libre mexicana.

CAPTURA DE PANTALLA

Entre sus exponentes más recordados están: El Texano, Villano III, El Signo, El Perro Aguayo y el propio Latin Lover. Sus combates fueron vistos y aclamados por cientos de personas que se daban cita para asombrarse con el talento del peleador, principalmente en el escenario de Toreo de Cuatro Caminos y en el legendario ‘la Catedral de la Lucha Libre’.

Baby Face es reconocido entre los grandes luchadores por ser uno de los rivales más fieros y fuertes dentro de las cuerdas, siendo famosos por su ‘machetazo’ el cual dañaba hasta al más fuerte luchador, inclusive, algunos compañeros aseguraron que el golpe más fuerte lo recibieron de él.

Baby Face más allá de la lucha

Además de convertirse en ídolo de la lucha libre, tras su retiro, Baby Face también fue tendencia, pues se encargó de poner un negocio gastronómico, especializado en arroz, acción que lo hizo muy popular y que con el paso del tiempo volvió su negocio un lugar imperdible de la CDMX.

Antes de su partida, muchos de los visitantes al negocio ubicado en la Colonia Doctores, aseguraron que muchas veces podías encontrarte con el luchador, mimos que te recibía con una actitud agradable y ‘risueña’, misma que hacía amena e inolvidable la experiencia de cada comensal.