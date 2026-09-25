La hija del histórico luchador reveló detalles de la relación con su padre

La relación entre Brooke Hogan y su padre, el legendario luchador Hulk Hogan, atravesó un cambio definitivo después de que se hiciera pública la relación que el exluchador mantuvo con Christiane Plante, una amiga cercana de su hija. Aunque Brooke reconoció que aquel episodio modificó la dinámica entre ambos, también dejó claro que esa situación no elimina los recuerdos positivos que conserva de su padre durante su infancia.

La hija mayor de Hulk Hogan habló con Us Weekly sobre algunos de los momentos más importantes de su relación con el luchador, quien murió en 2025 a causa de un infarto. Durante la conversación, Brooke recordó particularmente el impacto que tuvo en su familia el romance de su padre con Christiane Plante, quien había trabajado con ella en su álbum de 2006, Undiscovered.

En aquel momento, Hulk Hogan y su esposa, Linda Claridge, ya se encontraban separados. Sin embargo, el matrimonio terminó formalmente después de que la relación de Hulk con Plante se hiciera pública y Linda presentara la solicitud de divorcio.

Hulk Hogan en un rally de Donald Trump | AFP

Brooke explicó que la situación representó un punto de quiebre en su relación con su padre y aseguró que, aunque decidió perdonarlo, la relación entre ambos nunca volvió a ser la misma.

"Un punto de inflexión decisivo llegó después de que se acostara con mi amiga Christiane", confesó Brooke. "Perdono a la gente con mucha facilidad, a veces quizás demasiada, y lo perdoné, pero algo entre nosotros cambió después de eso. No creo que él volviera a relacionarse conmigo de la misma manera".

Hulk Hogan y su hija Brooke en una conferencia de prensa | AFP

Brooke Hogan recuerda su última conversación con su padre

Otro de los aspectos que rodearon la relación entre Brooke y Hulk Hogan fue la decisión de excluirla del testamento del luchador. De acuerdo con lo revelado, Brooke posteriormente lamentó que el distanciamiento entre ambos hubiera contribuido a esa situación.

Pese a los problemas que existieron entre padre e hija durante los últimos años, Brooke recordó que tuvo la oportunidad de expresar sus sentimientos hacia Hulk Hogan durante su última conversación. Según explicó, en ese momento le dijo a su padre que lo amaba.