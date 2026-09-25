El 'Diablo' tuvo que pasar por México para lograr alcanzar la cima del panorama internacional

Maxwell Jacob Friedman, mejor conocido como MJF, se ha consolidado como uno de los nombres más importantes de All Elite Wrestling (AEW), donde su carisma y capacidad sobre el ring lo han convertido en uno de los villanos más reconocidos de la lucha libre internacional.

El estadounidense fue elegido como el mejor luchador de todo el mundo por PWI 500 del 2026, una de las revistas más importantes de la lucha libre internacional, siendo uno de los mejores años de su carrera, siendo muy recordado por su paso por México.

Antes de alcanzar la cima absoluta en AEW, el llamado ‘Diablo’ tuvo un acercamiento con la lucha libre mexicana que contribuyó a su evolución como luchador. Su paso por México no se limitó a presentarse en el cuadrilátero, pues también le permitió conocer una cultura luchística distinta y compartir experiencias con representantes del pancracio nacional.

MJF siendo campeón mundial AEW | AEW

MJF y su historia con la lucha libre mexicana

Uno de los momentos más destacados de su relación con México llegó durante el 92.º Aniversario del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), cuando se enfrentó a Místico en una rivalidad que puso en juego un Campeonato por una Máscara.

Aquel enfrentamiento representó una oportunidad para que MJF mostrara su talento ante el público mexicano, pero también contribuyó a fortalecer su repertorio en el ring y aprender de los mejores profesores del pancracio nacional en las mejores escuelas del país, siendo la del Consejo Mundial de Lucha Libre.

MJF vs Místico: lucha de apuestas rumbo al 92 aniversario del CMLL | X: @CMLL_OFICIAL

Tras aquella experiencia, el estadounidense comenzó a presumir su conexión con México e incluso se autodenominó una “leyenda de la lucha libre mexicana”, una declaración que encaja con el personaje provocador que ha construido a lo largo de su trayectoria.

Pero su paso por el país no se limitó a aquella rivalidad. Antes de ese gran enfrentamiento, MJF también compartió el ring con luchadores como Averno, Templario y Zandokan Jr., donde tuvo destacadas participaciones en Viernes Espectaculares, donde tuvo la oportunidad de conocer de primera mano el estilo de la lucha libre nacional, exponiendo sus preseas.

MJF y Averno por el Campeonato Mundial Semicompleto CMLL | CMLL

De aprender en México a consolidarse como figura de AEW

La relación de MJF con la lucha libre mexicana también tuvo continuidad con su regreso al país junto a AEW, durante el evento Grand Slam México (evento en el que ha participado dos veces), una función que reúne a figuras de ambas empresas y permitió que el estadounidense volviera a presentarse ante la afición nacional.

Su recorrido muestra una faceta distinta de un luchador que suele destacar por su arrogancia y sus provocaciones. Detrás del personaje también existe una trayectoria en la que ha tenido contacto con diferentes estilos y escuelas de lucha libre.

MJF en Grand Slam México 2026 | CAPTURA DE PANTALLA

En 2026, MJF vuelve a estar en el centro de la conversación sobre los mejores luchadores del mundo. Su trabajo en AEW, su capacidad para construir rivalidades y su presencia dentro y fuera del cuadrilátero lo mantienen como uno de los protagonistas de la escena internacional, lo que ha llevado a ser 3 veces Campeón Mundial de la empresa y Campeón Internacional.

Su nombramiento como el mejor luchador del mundo en el 2026 también está muy arraigado por su paso por México; forma parte de una historia que lo llevó a ampliar sus horizontes y consolidar una identidad propia.

El ‘Diablo’ llegó para conocer otra manera de entender la lucha libre en México y compartir el cuadrilátero con algunos de sus representantes en uno de los recintos más importantes de la lucha libre: Arena México. Hoy, MJF, en la cima del mundo, continúa Ídolo dentro de AEW, siendo su rivalidad ante Andrade El ídolo, otro mexicano.