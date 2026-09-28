Historias en el Ring: PAC, el rey que se robó el corazón de toda la lucha libre

PAC, el rey que se robó el corazón de toda la lucha libre | CAPTURA DE PANTALLA

PAC fue uno de esos luchadores que parecían desafiar las leyes de la gravedad. Con una combinación de velocidad, fuerza y una habilidad aérea extraordinaria

Nacido en Newcastle, Inglaterra, Benjamin Satterley ‘PAC’ comenzó su trayectoria profesional en 2004. Su estilo pronto llamó la atención fuera de su país, especialmente en Japón, donde compitió en Dragon Gate, una empresa que le permitió desarrollar una identidad propia y consolidarse como uno de los exponentes más espectaculares de la lucha libre internacional.

Neville y Amell festejan el triunfo | WWE.COM

Su talento lo llevó a WWE en 2012, donde adoptó el nombre de Adrian Neville. En NXT se convirtió en una de las figuras de la marca ‘Black and Gold’ en sus primeros años y conquistó el Campeonato NXT, además de los Campeonatos en Parejas. Su ascenso continuó en el roster principal, donde encontró una nueva oportunidad para brillar en la división de los pesos crucero.

Con el nombre de Neville, conquistó en dos ocasiones el Campeonato Crucero WWE. Su capacidad atlética y su estilo explosivo lo distinguieron dentro de una división que buscaba recuperar protagonismo. Sin embargo, en 2018 terminó su etapa con la empresa y comenzó un nuevo capítulo que lo llevaría a convertirse en una de las piezas importantes de AEW.

PAC y su conexión con la lucha libre mexicana

La historia de PAC también tiene un vínculo especial con México. Su paso por la lucha libre mexicana le permitió compartir el cuadrilátero con exponentes mexicanos y conectar con una tradición que combina técnica, velocidad y espectacularidad. Esa relación encontró uno de sus puntos más importantes en AEW, donde formó una alianza con Penta y Rey Fénix.

Junto a los hermanos mexicanos, PAC integró ‘Death Triangle’, una tercia que reunió tres estilos distintos y que se convirtió en una de las agrupaciones más reconocidas de la empresa. Junto con los Lucha Brothers, conquistaron el Campeonato Mundial de Tríos AEW y protagonizaron enfrentamientos que mostraron la química entre el británico y los representantes de la lucha libre mexicana.

Death Triangle vs. The Elite, una de las mejores rivalidades en la historia de AEW | AEW

Su relación con Penta y Fénix fue más allá de compartir una facción. Death Triangle representó la unión de distintas escuelas luchísticas en un escenario internacional, con PAC como una pieza fundamental gracias a su intensidad, su capacidad técnica y su habilidad para adaptarse a diferentes estilos.

Además, junto con los Death Riders, tenían participaciones con el Consejo Mundial de Lucha Libre; pese a que no era muy seguido, el británico era un gran partícipe de varias luchas con la ‘Seria y Estable’, siendo parte de la Semana Internacional del CMLL sus últimas apariciones en México, estando en AEW Grand Slam México y el Grand Prix Internacional.

Death Triangle, agrupación de Pac, Penta y Rey Fénix en AEW | AEW

El legado de PAC en AEW

PAC fue uno de los primeros nombres anunciados para AEW en 2019, cuando la compañía comenzaba a construir su identidad. Su llegada le permitió recuperar el nombre con el que se había dado a conocer en el circuito independiente y desarrollar al personaje de ‘The Bastard’, un luchador tan agresivo como impredecible.

En 2022, se convirtió en el Campeón Inaugural All-Atlantic AEW, título que posteriormente pasó a llamarse Campeonato Internacional. Con ello, su nombre quedó ligado al nacimiento de una de las preseas individuales de la empresa, teniendo rivalidades muy emblemáticas con Orange Cassidy, Kenny Omega, Will Ospreay y mucho más.

PAC fue el Campeón Internacional Inaugural en AEW | AEW

Si la vida no tuviera más coincidencias, su última lucha fue en ALL OUT 2026 ante Andrade El Ídolo por el Campeonato Nacional AEW, un gran combate que cumplió con las expectativas de dos de los mejores luchadores en todo el mundo.

Su última lucha en WWE fue el 26 de septiembre de 2017 y su última en AEW fue la misma fecha, pero del 2026.

PAC falleció el 27 de septiembre de 2026, a los 40 años, según confirmó AEW. Su última lucha ocurrió apenas un día antes. Su partida dejó un vacío entre compañeros, rivales y aficionados que encontraron en él a un luchador capaz de convertir cada aparición en una demostración de talento.

De Newcastle al mundo, de NXT a AEW, PAC construyó una carrera que trascendió campeonatos y empresas. El británico no necesitó palabras para hacerse notar: su estilo habló por él y lo convirtió en uno de los luchadores más reconocibles de su generación. Un rey que, con cada vuelo y cada combate, se ganó un lugar en la historia de la lucha libre.

La única forma de la inmortalidad es el legado que dejas atrás de ti y, sin duda, Ben dejó uno muy grande. Que descanse en paz.