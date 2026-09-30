Los aficionados aseguran que la nueva apariencia del jugador no se debe solo a un cambio físico

Parece broma, pero no lo es; los seguidores del futbol en general, la Selección de Brasil, el Real Madrid o simplemente de Vinícius Jr. han comenzado con un rumor que cada vez toma más fuerza, pues aseguran que el actual 7 de los Merengues no es el mismo, todo a raíz del descanso mundialista y su reaparición con un cambio físico importante.

Lo que parecía un simple arreglo estético para el jugador carioca, se ha convertido en un rumor bastante extraño: Vini está desaparecido y quien actualmente aparece en los partidos de su club y su selección, no es más que un doble, o peor aún, un clon que usan para que no se pierdan los acuerdos comerciales.

"No es el mismo"

Cuando Vinícius reapareció tras su eliminación junto a la Selección Brasileña en la Copa del Mundo, los memes y comentarios al respecto fueron directos a su nueva apariencia, pues el jugador se realizó una operación en el rostro para que su mentón se viera diferente, además de dejar crecer su barba, algo que no se había visto en ningún momento de su pasado.

No obstante, con el paso de las semanas, algunos fanáticos del Real Madrid comenzaron a mencionar que en el jugador brasileño había una baja de juego importante, y comenzaron a asociarlo con su cambio físico, pero no solo hablando de que eso tendría algo que ver, sino asegurando que Vini ya no era el mismo, sino que quien ahora portaba el 7 merengue en realidad era un doble.

Vinícius Júnior, jugador del Real Madrid | AP

Los rumores comenzaron a crecer todavía más, pues actualmente no solo se habla acerca de un doble, la teoría realmente se basa en que Vinícius fue privado de su libertad durante el proceso quirúrgico que se realizó y, para poder cumplir con todos los compromisos que el jugador tiene y no generar algún problema, quienes lo secuestraron lo han clonado para que nadie sospechara nada al respecto.

Los comentarios de la gente en verdad han llevado al máximo toda esta situación, pues si bien es cierto, hay quienes dicen que Vini solamente está privado de su libertad, también hay quienes dicen que la operación salió mal y eso acabó con su vida. A todo esto se agrega que hay también quien menciona que el clon que actualmente está jugando "no ha podido descargar por completo sus habilidades futbolísticas", razón por la que no jugaría de la misma manera en la que lo hacía antes.

¿Qué tiene de diferente esta versión de Vini?

Todos estos rumores acerca de uno de los jugadores brasileños más importantes de la actualidad se basan en la nueva apariencia física que tiene desde que regresó al foco público luego de la Copa del Mundo, comenzando por la definición de su mentón, la cual, como ya se ha mencionado, vino acompañada de un crecimiento de vello facial, pero esto ha hecho que los fans duden, pues creen que la barba la está usando para tapar rasgos físicos importantes que confirmarían que es un nuevo Vini.

Kylian Mbappé abraza a Vinícius Jr. | AP