Pese a bronca, Brasil derrota a Australia de la mano de Vinicius y Raphinha

Jugadores de Brasil en celebración en el amistoso ante Australia | AP

La Verdeamarela despertó tras la gresca y se encaminó a su primer triunfo desde la derrota ante Noruega en el Mundial

Vinícius Júnior participó en el gol que adelantó a Brasil y luego anotó para sellar el martes la victoria 4-2 sobre Australia en un partido amistoso que le dio al equipo de Carlo Ancelotti su primer triunfo desde una decepcionante eliminación en el Mundial 2026.

El partido estaba empatado 2-2 al promediar el segundo tiempo cuando la tensión se desbordó junto a la línea de banda en el Suncorp Stadium, en un altercado entre el capitán australiano Harry Souttar, y el delantero brasileño Endrick, que incluyó empujones y forcejeos frente al banquillo australiano.

Jugadores de ambos equipos se sumaron a la trifulca y Endrick terminó en el suelo, con un integrante del cuerpo de asistentes de Australia de pie, desequilibrado, sobre él. La calma se restableció rápidamente, pero el episodio pareció activar a Brasil.

Vinicius encaminó la victoria de Brasil

Momentos después, tras una jugada de ataque iniciada cerca de la mitad de la cancha, Vinícius avanzó por la izquierda antes de cederlo con precisión al medio hacia Endrick. Su compañero del Real Madrid centró para que Bruno Guimarães definiera a quemarropa a los 69 minutos. El penal transformado por Vinícius a los 80 puso cifras definitivas.

Los brasileños iniciaron una gira de tres partidos la semana pasada, cuando anotaron en la agonía para igualar 1-1 con Australia en Townsville, en el norte del estado de Queensland. El equipo de Ancelotti viajará después a Calcuta para enfrentar a India por primera vez en su historia.

Conato de bronca entre jugadores de Brasil y Australia | AP

¿Cómo fueron los goles de Brasil?

Brasil dominó al inicio, con Vanderson abriendo el marcador en el tercer minuto del encuentro para su primer gol internacional. El lateral derecho del Mónaco de la liga francesa también obligó al arquero australiano Patrick Beach a realizar dos atajadas rápidas.

Los Socceroos reaccionaron con goles de Alessandro Circati tras un tiro de esquina a los 28 y un remate de larga distancia de Connor Metcalfe a los 33, y estuvieron a punto de irse al descanso con ventaja hasta que Danilo cayó en el área tras una disputa con Souttar, señalándose un penal a favor de Brasil.

Raphinha cobra un penal en el partido de Brasil ante Australia | AP

Raphinha igualó desde los 11 pasos para el 2-2, y fue sustituido al inicio del segundo tiempo por Endrick. Nestory Irankunda se ubicó en buenas posiciones de gol para Australia, pero no pudo concretar.

Ancelotti ha iniciado su reestructuración de la selección de Brasil con el plantel para esta gira, al convocar solo a unos pocos de los jugadores que llevó al Mundial hace tres meses y que fue eliminado en Octavos de Final por Noruega. Ha incluido a varios jóvenes talentosos que serán elegibles para los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 2028.