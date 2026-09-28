El delantero del Real Madrid aseguró que su profesión no puede considerarse complicada en comparación con las situaciones que afrontan diariamente otras personas

Endrick habló sobre la presión que acompaña a los futbolistas profesionales y dejó una reflexión sobre las dificultades que existen fuera de las canchas. El delantero del Real Madrid aseguró que su profesión no puede considerarse complicada en comparación con las situaciones que afrontan diariamente otras personas.

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"Pueden existir momentos de mucha presión, pero hay que ser agradecido con lo que el futbol te da. No es difícil ser futbolista. Difícil es levantarse a las cinco de la mañana y trabajar un domingo. Yo solo juego al futbol, que es lo que más amo", declaró el brasileño en entrevista con Ge.

Endrick anotó el primer gol de la temporada para Real Madrid | IG: @realmadrid

Endrick compara la presión del futbol con la vida cotidiana

Las palabras del atacante de 20 años tuvieron similitudes con una reflexión que Efraín Juárez, entrenador mexicano, realizó en 2025 cuando fue cuestionado sobre la presión que enfrentaba como entrenador. El mexicano también separó las exigencias del futbol profesional de otras circunstancias de la vida cotidiana.

"Esto no es presión, es un privilegio. Presión es estar en Gaza y que no sabes si vas a vivir o morir, presión es que no tengas trabajo y que llegues a tu casa y tengas que alimentar a tres niños y a tu mujer y no tengas trabajo, creo que somos muchos los que hemos sentido la verdadera presión de la vida", declaró Juárez en aquella ocasión.

Endrick abordó el tema mientras atraviesa un periodo con menor protagonismo tanto en el Real Madrid como con la Selección de Brasil. El delantero recibió la oportunidad de ser titular frente a Australia durante el actual parón internacional, aunque no consiguió marcar.

Efraín Juárez y Luis Pérez | IMAGO7

Endrick reconoce que la eliminación de Brasil todavía duele

El brasileño también recordó la eliminación de la Canarinha ante Noruega en los Octavos de Final del Mundial, resultado que generó críticas alrededor del combinado sudamericano. "Fue un momento muy difícil. Es una herida que aún permanece y que tenemos que tratar de cicatrizar lo más rápido posible", reconoció.

Además de hablar sobre Brasil, Endrick reveló algunos detalles de su convivencia en el Real Madrid y destacó su relación con Rodrygo. De acuerdo con el delantero, jugadores como Jude Bellingham y Federico Valverde suelen acercarse a ellos para preguntar sobre equipos y jugadores del futbol brasileño.