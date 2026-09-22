Mueren Rick Sollo y empresario cercano a Neymar tras accidente de helicóptero en Brasil

Rick Sollo murió a los 59 años tras el accidente de helicóptero ocurrido en Santa Catarina, Brasil / Especial

El cantante de la dupla Rick & Renner y Bruno Avelar viajaban en la aeronave junto con otras tres personas; no hubo sobrevivientes

El cantante brasileño Rick Sollo, integrante de la reconocida dupla sertaneja Rick & Renner, murió a los 59 años luego de que el helicóptero en el que viajaba se precipitara en una zona de Santa Catarina, Brasil.

El cantante Rick Sollo formó parte de la reconocida dupla sertaneja Rick & Renner / Especial

Junto al artista también se encontraba Bruno Avelar, empresario cercano a Neymar Jr., además del productor Paulo Soares y los dos integrantes de la tripulación. En total, cinco personas fallecieron tras el accidente.

El helicóptero desapareció durante un vuelo

La aeronave, un Bell 430, había despegado de Porto Belo con destino a São Joaquim, pero perdió contacto durante el trayecto. Tras varias horas de búsqueda, las autoridades brasileñas localizaron el helicóptero en la región de Santa Catarina.

El helicóptero en el que viajaban las víctimas fue localizado tras varias horas de búsqueda / Especial

Hasta el momento, las causas que provocaron que la aeronave se precipitara contra el terreno permanecen bajo investigación.

¿Quién era Rick Sollo?

Rick Sollo, cuyo nombre real era Geraldo Antônio de Carvalho, alcanzó reconocimiento como integrante de Rick & Renner, dupla que formó en 1986 y que consiguió varios éxitos durante la década de los 90.

Entre sus canciones más conocidas se encuentran “Ela é Demais” y “Cara Metade”. Además de desempeñarse como cantante, Rick también destacó como compositor y registró más de 660 canciones.

Bruno Avelar, cercano a Neymar

Bruno Avelar mantenía una relación cercana con la familia de Neymar Jr., además de participar en distintos proyectos vinculados con el entorno del futbolista.

Bruno Avelar, empresario cercano a Neymar, también murió en el accidente aéreo / Redes Sociales

El empresario estuvo relacionado con actividades del Instituto Proyecto Neymar Jr. y participó en eventos y subastas benéficas organizadas por la institución. En 2024 incluso fue presentador de una de estas subastas.

Avelar también fue fundador de The Power of Networking, proyecto enfocado en generar conexiones entre empresarios y oportunidades de negocio. En 2025, además, su relación con Neymar estuvo vinculada con la asociación del futbolista con la academia de gimnasios IronBerg.

Neymar despide a su amigo

Tras conocer la noticia, Neymar compartió en sus historias de Instagram un breve video dedicado a Bruno Avelar.

Neymar dedicó un mensaje de despedida a Bruno Avelar tras conocer su muerte / Especial