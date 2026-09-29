Atlantis Jr. representó al CMLL durante la gira promocional de la nueva película de Alejandro González Iñárritu

La lucha libre mexicana volvió a colocarse en una vitrina internacional luego de que Atlantis Jr. apareciera junto a Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu durante la gira de promoción de Digger, la nueva película del cineasta mexicano que tiene al actor estadounidense como protagonista.

El integrante del Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL) compartió fotografías del encuentro realizado en la Ciudad de México, donde incluso Cruise e Iñárritu posaron utilizando máscaras de luchador, en una imagen que mezcló dos de las principales expresiones culturales y de entretenimiento: el cine y la lucha libre mexicana.

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Atlantis Jr. invita a Tom Cruise e Iñárritu a la Arena México

A través de sus redes sociales, Atlantis Jr. presumió su participación en la promoción de la cinta y destacó que tuvo la oportunidad de representar tanto a la lucha libre mexicana como al CMLL durante el encuentro con las dos figuras del cine internacional.

El luchador agradeció la invitación y aprovechó el momento para extender una propuesta a sus anfitriones: visitar la Arena México. Atlantis Jr. aseguró que quedó pendiente recibir tanto a Cruise como a Iñárritu en la llamada Catedral de la Lucha Libre, uno de los recintos más emblemáticos de esta disciplina.

Una de las imágenes que más llamó la atención mostró a Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu portando máscaras, mientras posaban junto al gladiador mexicano. La escena reforzó la presencia de la lucha libre como uno de los símbolos culturales más reconocibles de México en el extranjero.

¿Qué es Digger, la película de Tom Cruise e Iñárritu?

Digger es la nueva producción dirigida por Alejandro González Iñárritu, quien además participa en el guion junto a Sabina Berman, Jez Butterworth, Alexander Dinelaris y Nicolás Giacobone. La película tiene a Tom Cruise como protagonista y su estreno en cines está programado para el 1 de octubre.

El elenco también incluye nombres como John Goodman, Jesse Plemons, Sandra Hüller y Emma D’Arcy, quienes acompañarán a Cruise en el nuevo proyecto del director mexicano ganador del Premio Oscar. La promoción de la cinta incluyó una visita a la Ciudad de México.

Tom Cruise y Alejandro González Iñárritu en México durante la premiere de ‘Digger’. / Georgina Sánchez