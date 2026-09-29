Undertaker presente en el campo de los Savannah Bananas | Captura de pantalla

El legendario luchador y actual creativo de WWE ha sido parte del lanzamiento de la bola en el encuentro

El mundo de la lucha libre y el beisbol protagonizaron un inesperado cruce luego de que Undertaker, una de las máximas leyendas de WWE, hiciera una sorpresiva aparición durante un partido de los Savannah Bananas en el Globe Life Field de Arlington, Texas.

Por unos instantes, el estadio se transformó prácticamente en una arena de wrestling. Las luces se apagaron, comenzaron a sonar las características campanas de la entrada del 'Enterrador' y el miembro del Salón de la Fama apareció acompañado por sus tradicionales druidas ante la sorpresa de los aficionados.

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Taker llevó su clásica entrada al beisbol

La aparición se produjo durante el último juego de la temporada de los Savannah Bananas, equipo que se ha convertido en uno de los mayores fenómenos de entretenimiento dentro del beisbol estadounidense gracias a sus particulares espectáculos dentro y fuera del terreno de juego.

Undertaker mantuvo parte del personaje que lo convirtió en uno de los luchadores más reconocidos de todos los tiempos. Su entrada estuvo acompañada por los elementos que durante décadas marcaron sus presentaciones en WWE, provocando una de las imágenes más llamativas de la noche.

El momento culminó a mitad de la novena entrada, cuando Undertaker lanzó la última pelota, conocida como la Banana Ball, hacia el montículo, poniendo el toque final a su aparición especial frente a los aficionados presentes en el Globe Life Field.

Savannah Bananas también tuvo como invitado a John Cena

Undertaker no es la primera personalidad relacionada con WWE que participa en uno de los espectáculos de los Savannah Bananas. John Cena, otra de las grandes figuras de la empresa de lucha libre, también ha formado parte anteriormente de las actividades del equipo.

Los Savannah Bananas se han caracterizado por incorporar celebridades, deportistas y figuras del entretenimiento durante su gira por Estados Unidos, convirtiendo cada partido en un espectáculo que va mucho más allá de un tradicional encuentro de beisbol.

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