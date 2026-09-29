La empresa en la cual se hizo conocido el luchador inglés no dejó pasar la oportunidad de recordarlo

La muerte de Pac ha sido uno de los momentos más difíciles para el wrestling a lo largo del 2026, pues el nacido en Newcastle se convirtió en un nuevo miembro de la triste lista de luchadores que han fallecido de manera repentina. La empresa en la cual tuvo su última lucha, AEW, rendirá un homenaje a él en la siguiente edición de su show Dynamite este miércoles 30 de septiembre.

Sin embargo, WWE no se quedó atrás, y aunque fueron pequeños, sí le rindieron algunos homenajes a su exsuperestrella, ya sea en conjunto, o con algunos de los luchadores que compartieron cuadrilátero con él en algún momento de sus carreras, incluido Penta, el luchador mexicano.

En memoria de Ben

Inmediatamente después de que terminó el pequeño intro de Netflix previo al show que comenzaba en Monday Night Raw, una imagen en blanco y negro, completamente alusiva y dedicada a Pac, apareció en pantalla: "WWE recuerda a Benjamin Satterley 'Neville'". Como era de esperarse, la empresa en la cual se hizo mayormente conocido, recordó al luchador inglés con el nombre que usaba en aquel lapso de tiempo, agregando 1986-2026, los años que vivió.

Después de ello, el show continuó con normalidad, pero, en los comentarios en español, Marcelo Rodríguez dijo que no se sentía con ánimos de iniciar como normalmente lo hace acompañado de su icónico "Cabalga" al inicio de cada emisión; por el contrario, prefirió dar un mensaje para todos, agregando que la vida es muy corta y que hay que disfrutarla al máximo, algo que coincidió con la publicación dedicada a Pac en sus redes sociales.

Una luchadora más que envió un mensaje para quien fuera su amigo fue Bayley, pues cuando apareció para interferir en la lucha de Iyo SKy vs Lyra Valkyria, se pudo notar en su brazo izquierdo una banda especial que decía "Ben", el diminutivo de Benjamin Satterley, nombre real de Neville.

Más tarde, una luchadora más que hizo lo ismo que la 'Modelo a Seguir' fue Becky Lynch, aunque en su banda se podía apreciar también el último nombre de luchador que usó "Pac"; algunos fanáticos incluso han mencionado que sintieron el ánimo bajo de parte de la irlandesa en el segmento que tuvo con Liv Morgan.

Penta y Bayley recuerdan a Pac | Captura de pantalla

Finalmente, quien mostró también una muestra de cariño para uno de sus amigos más cercanos en el plano internacional fue Penta, pues cuando el mexicano ra parte de AEW, fue miembro del Death Triangle, facción en la que también estaba Pac y su hermano Rey Fénix. La manera en la que el 'Cero Miedo' recordó a su excompañero fue con una cinta, pero él la utilizó en su pierna izquierda y de un color diferente, pues Bayley y Becky las usaron en color negro, mientras que el mexicano en blanco.

Newcastle también lamentó la muerte de PAC

El fallecimiento de PAC (Neville) también generó reacciones fuera de la lucha libre. Newcastle United, equipo del que Benjamin Satterley era un reconocido aficionado, publicó un mensaje para despedir al luchador británico y enviar sus condolencias a familiares y amigos. El club recordó que en 2014 tuvo la oportunidad de recibir al gladiador y a su familia en St. James’ Park.

Newcastle despide a PAC | AEW/X: @newcastle