Andrade El Ídolo rompe el silencio tras el fallecimiento de PAC: “Todavía no puedo creerlo”

Andrade El Ídolo rompe el silencio tras el fallecimiento de Pac | AEW

El mexicano fue el último rival de PAC en AEW All Out y ahora dedicó un mensaje al luchador británico, quien falleció a los 40 años

Andrade El Ídolo rompió el silencio tras el fallecimiento de PAC y utilizó sus redes sociales para despedir al luchador británico, con quien compartió el ring apenas un día antes de su muerte. El mensaje del duranguense también estuvo dirigido a sus seres queridos.

“¡Todavía no puedo creerlo! Descansa en paz, PAC. ¡Eres especial, amigo!”, escribió el mexicano.

“Mis pensamientos están con su familia y sus amigos en todo el mundo”, agregó el luchador, quien se convirtió en el último rival de PAC después de enfrentarlo en AEW All Out.

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Andrade y PAC compartieron el ring un día antes

PAC disputó su última lucha ante Andrade en AEW ALL OUT, donde ambos se enfrentaron por el Campeonato Nacional AEW en las primeras luchas del evento en Chicago. El mexicano consiguió quedarse con la victoria y, después del combate, reconoció públicamente la calidad del británico.

“Este hombre tiene que ser campeón mundial en el futuro, pero necesita dejar a los Death Riders”, había escrito Andrade tras el encuentro, sin saber que horas después se confirmaría el fallecimiento de PAC.

Última lucha en la vida de Pac | Captura de pantalla

La muerte de Benjamin Satterley, nombre real de Neville/PAC, fue confirmada por AEW el domingo 27 de septiembre, apenas un día después de su presentación en ALL OUT.

La empresa destacó la trayectoria del luchador, quien llegó a AEW en 2019 y se convirtió en uno de los pilares de la empresa, siendo una de sus mejores piezas a lo largo de los años, consagrando campeonatos y siendo parte de las agrupaciones más importantes de AEW.

El británico está muy presente en la memoria de los aficionados mexicanos, donde fue parte de Death Triangle junto con Penta y Rey Fénix en sus años en la empresa de Tony Khan, por sus múltiples apariciones en el CMLL con los Death Riders y justo siendo su última lucha ante un mexicano.

Andrade y Pac en su última lucha | x: @AndradeElIdolo

Andrade prepara un capítulo especial dedicado a PAC

El recuerdo de PAC también tendrá un espacio especial en la carrera de Andrade El Ídolo. El episodio del miércoles estará dedicado al luchador británico y sus mejores momentos de su gran carrera, y se espera que el mexicano hable sobre lo ocurrido y sobre la última lucha que ambos disputaron.

Hasta el momento, la causa oficial del fallecimiento de PAC permanece pendiente de determinar, de acuerdo con información del médico forense del condado de Cook, pero el mundo de la lucha libre sigue uniéndose en mensajes para Ben.