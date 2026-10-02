A siete meses de su lesión, el portero volverá a jugar con el primer equipo de las Águilas

Oficialmente está de regreso. Después de casi un mes de disputar partidos con la Sub 21, Luis Ángel Malagón finalmente podrá ser titular con el primer equipo de América. El guardameta mexicano tendrá sus primeros minutos con América tras siete meses de recuperación cuando su equipos se mida en un amistoso ante Cruz Azul en San Diego, California.

Malagón pasó los últimos siete meses en rehabilitación tras haber sufrido una ruptura del tendón de Aquiles el pasado marzo. Esta lesión no sólo lo alejó de los partidos de América, sino que también lo llevaron a perderse la Copa del Mundo 2026, un torneo en el que apuntaba a competir por la titularidad. Ahora, parece estar listo para volver a la titularidad del equipo.

Desde finales de agosto, el portero mexicano ya se encontraba entrenando al parejo de sus compañeros, sin embargo, aún no recibía el alta médica para volver a los partidos de alta intensidad por lo que fue relegado a los juegos de las categorías inferiores.

En los últimos cuatro partidos de América, aunque el portero titular siguió siendo Rodolfo Cota, Malagón dio un paso adelante en su regreso al ser convocado siendo el suplente del veterano. Hoy, en San Diego, los papeles se invirtieron y es el ex de Necaxa quien saldrá en el once inicial.

Malagón en la banca de América en la Liga MX | IMAGO 7

Este jueves se cumplen 211 días después de aquella lesión en la pierna izquierda en un partido de la Concachampions contra el Philadelphia Union. Durante este tiempo, Malagón se perdió 18 partidos de las Águilas, incluyendo duelos importantes como los de Liguilla ante Pumas.

Ya en su regreso, Malagón ha podido disputar cinco encuentros con la Sub 21, sin embargo, el aquero ha quedado a deber en dichos juegos al recibir siete anotaciones en estos juegos. Pese a los goles, las Águilas ganaron tres de esos partidos.