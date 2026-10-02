Young Bucks, The Acclaimed, FTR: Una de las mejores luchas en equipo de AEW | AEW

Anthony Bowens y Max Caster, integrantes de The Acclaimed, ya son agentes libres y podrían negociar con otras compañías de lucha libre

The Acclaimed, uno de los equipos más reconocidos de la historia reciente de AEW, podría tener una nueva etapa fuera de la empresa. De acuerdo con información de Fightful Select, tanto Anthony Bowens como Max Caster se encuentran actualmente como agentes libres, por lo que tienen la posibilidad de negociar su futuro con otras compañías.

La noticia abre la puerta a diferentes escenarios para los dos luchadores, entre ellos un posible salto a WWE, aunque hasta el momento no existe una confirmación de que la empresa. TNA también aparece como una alternativa ante la condición contractual de ambos.

The Acclaimed dejó huella en AEW

Bowens y Caster comenzaron su recorrido en AEW Dark antes de dar el salto al elenco principal en 2020. Con el paso de los años, The Acclaimed se convirtió en uno de los equipos más populares de la compañía y consiguió conquistar el Campeonato Mundial de Parejas AEW en 2022 al derrotar a Swerve Strickland y Keith Lee.

Posteriormente, también obtuvieron el Campeonato Mundial de Tríos junto a Billy Gunn en 2023 al vencer a House of Black, consolidando una de las etapas más exitosas de la agrupación dentro de la empresa.

Sin embargo, la relación entre sus integrantes comenzó a deteriorarse hasta llegar a su separación definitiva en enero de 2025, durante el episodio especial de AEW Collision: Maximum Carnage.

The Acclaimed realizando su entrada en AEW como Campeones en Pareja AEW |AEW

Max Caster y Anthony Bowens tomaron caminos separados

La ruptura se produjo después de varios meses de tensión entre ambos. Durante una confrontación en el ring, Bowens cuestionó la actitud y el ego de Caster, antes de decidir formar una alianza con Billy Gunn.

Caster respondió declarando que The Acclaimed había llegado a su final, poniendo así punto final a una de las parejas más representativas de AEW durante los primeros años de la compañía.

The Acclaimed realizando su entrada en AEW |AEW

Aunque posteriormente hubo un intento de reunir nuevamente al equipo, la sociedad no consiguió recuperar el éxito que había alcanzado durante su mejor momento. Hasta el punto de ver a Bowens uniendo fuerzas con The Opps antes de salir de la compañía.

Ahora, con Bowens y Caster como agentes libres, el futuro de ambos vuelve a generar expectativa dentro de la lucha libre profesional. WWE podría convertirse en una opción para alguno de ellos, particularmente dentro de NXT, mientras que TNA también podría aparecer como un posible destino.