¿Cómo le fue a Luis Ángel Malagón en su regreso a la titularidad?

El originario de Michoacán respondió en las ocasiones que fue exigido

El Señor de la Noche está de vuelta. Luis Ángel Malagón aprovechó la oportunidad que Guillermo Almada le otorgó en el amistoso frente a Cruz Azul y respondió con cuatro atajadas clave que dejaron buenas sensaciones sobre su estado actual después de una larga recuperación.

Así fue el regreso de Malagón

Previo al partido, Malagón fue el primero en salir a calentar. Se mostró concentrado, pero también contento por volver a disputar un partido con las Águilas, siete meses después de su último encuentro con el primer equipo.

Arrancó el partido y de inmediato tuvo trabajo. El arquero michoacano se recostó para detener un disparo del ‘Toro’ Fernández que, aunque ya había sido señalado por fuera de lugar, le sirvió para comenzar a tomar confianza bajo los tres postes. Al levantarse, ‘Mala’ incluso besó el balón.

Luis Ángel Malagón, portero del América | x:@ClubAmerica

A los 22 minutos, Agustín Palavecino volvió a ponerlo a prueba con un disparo sorpresivo desde fuera del área. El balón salió como una raya, pero Malagón voló para alcanzar a desviarlo de manera espectacular y mandarlo al tiro de esquina.

Más tarde, el arquero americanista demostró que su toma de decisiones y capacidad de leer jugadas sigue intacta. Salió a achicarle el espacio a Ralph Orquín y tapó un mano a mano que pudo significar el primer gol de La Máquina.

Luis Ángel Malagón previo a juego con América | x:@ClubAmerica

Antes de terminar el primer tiempo, en un contragolpe, Palavecino encontró un balón botando y sacó un disparo cruzado. Malagón había retrocedido bien para ubicarse y volvió a lanzarse para evitar otra situación de peligro sobre su arco.

En la segunda mitad, las llegadas disminuyeron, pero cuando fue requerido, Malagón volvió a responder. Al 68’, Miguel Calero colocó su disparo con la parte interna buscando el poste contrario. El arquero americanista recorría hacia la derecha, pero alcanzó a reaccionar, se lanzó hacia su izquierda y volvió a quedarse con el balón.

Cuatro atajadas y una portería en cero después, Luis Ángel Malagón dejó en claro que 'El Señor de la Noche' está de regreso.