El Señor de la Noche está de vuelta. Luis Ángel Malagón aprovechó la oportunidad que Guillermo Almada le otorgó en el amistoso frente a Cruz Azul y respondió con cuatro atajadas clave que dejaron buenas sensaciones sobre su estado actual después de una larga recuperación.
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Así fue el regreso de Malagón
Previo al partido, Malagón fue el primero en salir a calentar. Se mostró concentrado, pero también contento por volver a disputar un partido con las Águilas, siete meses después de su último encuentro con el primer equipo.
Arrancó el partido y de inmediato tuvo trabajo. El arquero michoacano se recostó para detener un disparo del ‘Toro’ Fernández que, aunque ya había sido señalado por fuera de lugar, le sirvió para comenzar a tomar confianza bajo los tres postes. Al levantarse, ‘Mala’ incluso besó el balón.
A los 22 minutos, Agustín Palavecino volvió a ponerlo a prueba con un disparo sorpresivo desde fuera del área. El balón salió como una raya, pero Malagón voló para alcanzar a desviarlo de manera espectacular y mandarlo al tiro de esquina.
Más tarde, el arquero americanista demostró que su toma de decisiones y capacidad de leer jugadas sigue intacta. Salió a achicarle el espacio a Ralph Orquín y tapó un mano a mano que pudo significar el primer gol de La Máquina.
Antes de terminar el primer tiempo, en un contragolpe, Palavecino encontró un balón botando y sacó un disparo cruzado. Malagón había retrocedido bien para ubicarse y volvió a lanzarse para evitar otra situación de peligro sobre su arco.
En la segunda mitad, las llegadas disminuyeron, pero cuando fue requerido, Malagón volvió a responder. Al 68’, Miguel Calero colocó su disparo con la parte interna buscando el poste contrario. El arquero americanista recorría hacia la derecha, pero alcanzó a reaccionar, se lanzó hacia su izquierda y volvió a quedarse con el balón.
Cuatro atajadas y una portería en cero después, Luis Ángel Malagón dejó en claro que 'El Señor de la Noche' está de regreso.