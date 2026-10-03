Hace 21 años fueron Campeones del Mundo y hoy están en el olvido: esto pasó con los jugadores de la Selección Mexicana Sub 17

Una de las generaciones más brillantes del balompié nacional terminó el año pasado, con el retiro de Héctor Moreno

El 2 de octubre de 2005 quedó marcado en la historia del futbol mexicano. La Selección Mexicana Sub-17 conquistó por primera vez una Copa del Mundo de la categoría tras imponerse a Brasil en la Final disputada en Perú, resultado que generó expectativas alrededor de una generación llamada a convertirse en la base del Tricolor durante los siguientes años.

Más de dos décadas después, el retiro de Héctor Moreno, en octubre de 2025, representó el cierre de aquel ciclo. El defensa fue uno de los integrantes de esa selección que consiguió mantenerse durante más tiempo en el máximo nivel y construyó una trayectoria que incluyó 14 años en el futbol europeo, con pasos por Países Bajos, España e Italia.

Héctor Moreno durante el Mundial del 2005 | MEXSPORT

¿Qué pasó con la generación campeona del Mundial Sub-17 de 2005?

Las expectativas que acompañaron a aquella plantilla no se tradujeron de la misma manera en las carreras de todos sus integrantes. Mientras algunos lograron consolidarse en Primera División y llegar a la Selección Mayor, otros encontraron pocas oportunidades para mantener una trayectoria prolongada en el máximo circuito.

Además de Moreno, Carlos Vela y Giovani dos Santos fueron dos de los nombres con mayor recorrido internacional. Ambos desarrollaron buena parte de sus carreras fuera de México y pasaron por distintos clubes europeos, aunque posteriormente tomaron caminos diferentes antes de poner punto final a sus etapas como futbolistas.

Edgar Andrade y Carlos Vela, con la Selección Mexicana Sub 17, en Perú 2005 | MEXSPORT

De campeones del mundo a diferentes caminos en Liga MX

Otros integrantes de aquella selección continuaron sus carreras principalmente en el futbol mexicano. César Villaluz, Efraín Juárez, Edgar Andrade, Omar Esparza y Enrique Esqueda consiguieron disputar varias temporadas en Primera División después de formar parte del equipo que levantó el título mundial en territorio peruano.

No todos tuvieron la misma continuidad. El caso del guardameta Sergio Arias, ganador del Balón de Oro del Mundial Sub-17 de 2005, fue uno de los ejemplos de futbolistas que no consiguieron trasladar el protagonismo obtenido en categorías juveniles hacia una carrera estable en Primera División.

La generación también tuvo integrantes que encontraron posteriormente un camino fuera de las canchas. Efraín Juárez, por ejemplo, inició una trayectoria como entrenador después de su retiro, mientras otros miembros de aquel plantel se alejaron progresivamente del protagonismo que alcanzaron durante el campeonato juvenil.