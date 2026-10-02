Fueron mundialistas en 2002, y ahora Gabriel Caballero sorprende con su comparación de Zidane y Rafa Márquez

Rafael Márquez, entrenador de la Selección Mexicana, previo al duelo ante Colombia en Baltimore | IMAGO7

Durante un programa de FOX Deportes, el exjugador aseguró la importancia del liderazgo de ambos

Zinedine Zidane y Rafael Márquez comenzaron una nueva etapa en sus carreras como entrenadores de Francia y México, respectivamente, y para Gabriel Caballero existe una característica que conecta a los dos exfutbolistas: el liderazgo que pueden aportar a sus selecciones.

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Durante un programa de FOX Deportes, Caballero comentó sobre la llegada de Zidane al conjunto francés y comparó su situación con la de Márquez al frente de la Selección Mexicana, destacando la influencia que ambos pueden ejercer dentro de sus respectivos vestidores.

Zidane dirigiendo su primer partido con Francia | AP

¿Por qué Gabriel Caballero comparó a Zidane con Rafa Márquez?

La conversación comenzó cuando Christian 'Chaco' Giménez analizó la incorporación de Zizou al equipo galo. El exfutbolista mexicano señaló que el francés recibió a una selección con una generación de jugadores de talento y que su experiencia puede ser importante para manejar al grupo.

Fue entonces cuando Caballero encontró una similitud con el proceso que encabeza Márquez con el Tricolor. "Es parecido a lo de Rafa, la importancia y liderazgo que ha tenido con la Selección", comentó el exjugador durante la emisión.

Rafa Márquez en el partido amistoso de la Selección ante Colombia | MEXSPORT

Gabriel Caballero compartió vestidor con Rafa Márquez en 2002

Caballero conoce de primera mano el liderazgo de Márquez, pues ambos formaron parte de la Selección Mexicana que disputó el Mundial de Corea-Japón 2002, torneo en el que México superó la Fase de Grupos antes de quedar eliminado frente a Estados Unidos en Octavos de Final.

Nacido en Santa Fe, Argentina, Gabriel Caballero obtuvo la nacionalidad mexicana y decidió representar al Tricolor a nivel internacional. Su convocatoria generó opiniones divididas en aquel momento por tratarse de uno de los futbolistas naturalizados que recibió una oportunidad con la Selección Mexicana.