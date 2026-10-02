El atacante del Bayern Múnich sorprendió con una espectacular ejecución de tiro libre ante Italia, aunque el encuentro terminó con empate a uno

Michael Olise volvió a demostrar su calidad individual durante el Francia vs. Italia, luego de sacar de su repertorio un espectacular disparo de tiro libre que terminó en el fondo de la portería defendida por Gianluigi Donnarumma.

El futbolista del Bayern Munich tomó la responsabilidad en una pelota parada y sacó un potente disparo que superó la barrera y se metió por debajo del larguero, dejando sin posibilidades al arquero italiano, quien solamente pudo observar cómo el balón terminaba dentro de su portería.

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Francia e Italia protagonizaron un partido cerrado

El tanto de Olise llegó después de una primera parte en la que Italia consiguió competir de tú a tú frente a Francia. La Squadra Azzurra incluso tuvo oportunidades para ponerse en ventaja, entre ellas una ocasión muy clara que Moise Kean no consiguió concretar.

Italia también había encontrado el camino hacia el gol antes del descanso, pero la anotación fue invalidada, manteniendo el partido sin ventaja para ninguno de los dos equipos.

Alessandro Bastoni festeja el 1-1 ante Italia en Saint-Denis | AP

La selección italiana reaccionó posteriormente y encontró el empate después de un error de Da Cunha. Alessandro Bastoni apareció con instinto de delantero para aprovechar la oportunidad y devolverle la igualdad al marcador al 68.

Pese a que en los últimos minutos hubo una expulsión para Upamecano, los franceses tuvieron que resistir los últimos ataques de una Azzurra que buscó el resultado hasta el final.