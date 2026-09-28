Los Diablos Rojos y Les Bleus ganaron en su debut y ahora se enfrentan en uno de los partidos más atractivos de la segunda fecha

Bélgica recibirá a Francia este lunes 28 de septiembre a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, en el King Baudouin Stadium de Bruselas, en partido correspondiente a la Jornada 2 del Grupo A1 de la UEFA Nations League 2026-27. El encuentro podrá seguirse por Sky Sports, además de izzi go vía streaming, en un duelo donde ambas selecciones buscarán mantenerse con paso perfecto.

Tanto los Diablos Rojos como Les Bleus consiguieron los tres puntos durante la Jornada 1, por lo que el enfrentamiento en territorio belga será importante en la pelea por los primeros lugares del sector. Ambos combinados tendrán la oportunidad de conseguir su segunda victoria consecutiva en este arranque del torneo.

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¿Cuándo y a qué hora es Bélgica vs Francia?

El Bélgica vs Francia se disputará este lunes 28 de septiembre en el King Baudouin Stadium, ubicado en Bruselas. El balón comenzará a rodar a las 12:45 horas, tiempo del centro de México, en uno de los encuentros que destacan dentro de la segunda jornada de la competencia.

Bélgica buscará aprovechar la localía para imponer condiciones ante su afición y sumar nuevamente tres puntos. Los Diablos Rojos tendrán enfrente a una selección francesa que llegará a Bruselas después de comenzar su participación con una victoria.

Francia, por su parte, intentará mantener el paso ganador y aprovechar el poderío de su plantilla para obtener un resultado positivo como visitante. Les Bleus tienen la oportunidad de sumar seis puntos después de sus primeros dos compromisos y tomar una buena posición dentro del Grupo A1.

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¿Dónde ver EN VIVO Bélgica vs Francia?

Fecha: Lunes 28 de septiembre del 2026

Lugar: Estadio Rey Balduino, Bruselas

Horario: 12:45 horas (tiempo del centro de México)

Transmisión: Sky Sports e izzi go