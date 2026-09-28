Duelo de urgencia por puntos desde el Timsah Arena

Turquía e Italia será los protagonistas y de un nuevo platillo en la Jornada 2 de la Fase de Grupos de la Nations Leagues, en donde ambos buscan su primera victoria, y lo podrás disfrutar este 28 de septiembre en punto de las 12:45hrs, tiempo del centro de México, a través de SKY Sports.

Podría interesarte Futbol Bélgica amarga el debut de la Italia de Mancini en la Nations League con contundente victoria

¿Cómo le fue a Turquía?

Turquía vuelve a casa luego del primer tropiezo ante la Francia de Zinedine Zidane, un duelo que tuvo varias intervenciones de Mike Maignan y una expulsión en los minutos finales de Ugurcan Çakir.

Turquía vs Francia en la J1 de Nations League | AP

Los turcos buscaron sorprender a Les Blues y estuvieron muy cerca de hacerlo apenas al minuto 4, cuando Ferdi Kadioglu sacó un potente disparo que terminó estrellándose en el poste y la presión se mantenía.

Sin embargo, los comandados por Zidane comenzaron a generar más peligro. Al minuto 17, Mbappé estuvo cerca de romper el cero con un disparo que pasó muy cerca del arco turco, mientras que al 40' Ryan Cherki tuvo una oportunidad inmejorable frente a la puerta rival.

Turquía vs Francia en la Nations League | AP

Finalmente al 54'. Michael Olise asistió a Kylian Mbappé, quien apareció para marcar el primer gol de la selección francesa para poner el único tanto del partido, en los minutos finales Turquía se quedarían con un hombre menos.

¿Qué paso en el Italia vs Bélgica?

El arranque de una nueva etapa en Italia bajo el mando de Roberto Mancini para recomponer el rumbo del combinado nacional terminó por ser una tarde obscura luego de sucumbir 2-o ante Bélgica.

La visita aprovechó los desajustes defensivos del conjunto italiano para tomar la ventaja desde la primera mitad; Mika Godts abriría el marcador a los 20 de tiempo corrido tras una desatención en la zona baja.

Italia vs. Bélgica en la J1 de la Nations League de UEFA | AP

Dodi Lukébakio puso el segundo en la cuenta de Bélgica al 69' tras conducir el balón por el costado hasta la frontera del área rival, quitándose de encima la marca de dos defensores para sacar un remate cruzado y dejar sin oportunidades al meta Donnarumma.