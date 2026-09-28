Michael Olise marcó la diferencia con un golazo

Francia mantiene el invicto con Zinedine Zidane como entrenador; Les Blues terminaron venciendo de manera agónica a Bélgica con un golazo de Michael Olise quien condujo varios metros para definir.

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¿Cómo fue el juego?

Juego intenso y con pocas oportunidades, una de las llegadas de mayor peligro llegaría al minuto 26 cuando Kalulu tenía el primero para Francia; pero, Lavia salvaba sobre la línea a Bélgica

Al minuto 36’ Francia volvía avisar sobre el marco de Bélgica, Godts sacaba un disparo demasiado elevado, la visita emplea a llegar con avisos contundentes pero sin lograr el gol que seguía buscando.

Bélgica ante Francia en la J2 de Nations League | X:@equipedefrance

Antes del descanso Diouf y Barcola construían una buena jugada; sin embargo, la zaga defensiva aparecía para quitar el peligro en el área y despejaban tras otra insinuación de los dirigidos por Zinedine Zidane.

Con un primer tiempo sin daños en las respectivas metas Doué realizaba una jugada fantástica; pero, el esférico se marchaba por un lado de la puerta y la tensión crecía en las bancas.

Jugada de Francia ante Bélgica en la J2 de Nations League | X:@equipedefrance

Sería hasta el minuto 88 que Michael Olise aparecía desde mediocampo para marcar un golazo después de conducir el esférico varios metros y definir dejando desparramados a la defensa a la altura del área grande y finiquitaba el resultado.

Zidane mantiene el invicto

Con el resultado los dirigidos por Zinedine Zidane mantienen el invicto después de dos fechas en la Fase de Grupos de la Nations League de la UEFA para ponerse en el liderato con seis unidades en el Grupo A.

Bélgica vs Francia en la J2 de la Nations League Jugada | X:@equipedefrance